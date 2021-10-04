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見光死的「潘朵拉文件」：普亭情婦＆梁振英海外密帳

加州破獲最大「非法大麻」種植 狂耗電 變壓器都爆了

南柯記（一一）

潘宙

他也帶母親、兒子去了，但當時完全沒想到，這個義大利老婆婆，和當年賣冰鎮豆精的會是同一個人。他想起老婆婆看著他兒子的慈愛眼神，也許她早就認出他來了吧？當年來她店裡喝豆精的小男孩，都長這麼大了……

糖果店過去，就是兒子念過的小學，也會是他以前的小學嗎？他以前的學校要小得多，現在想起來，甚至是不合規格的，沒有操場、每班的學生太多，連師資都非常可疑……但似乎也沒對他日後的成長有什麼不良影響。

學校的門鎖著，如果進去的話，他就會見到長長的走廊兩邊牆上，掛著歷屆的畢業照片，其中有他兒子的。他自己的那張則早已失落了在南中國海的怒潮之中，但他記得照片上的每一張臉，也叫得出大部分人的名字。他們的家都在學校方圓兩個街口的範圍，但幾乎都沒有人還住在原來的地方了：金魚去了澳洲、阿超在德國還是丹麥、老鷹在華盛頓州、一個張什麼銘的聽說定居加拿大西岸，還有蝦米幾十年前已沉船遇難，他的鬼魂不知有沒有常回家看看，像他讀過的那篇小說……

所以即使他還記得他們的舊址、即使他能找出那些舊址在多倫多的對應位置，他能見到的也不會是金魚、老鷹、阿超他們本人了。而在那些不同的國家，在澳洲、德國、美國，他們現在住的地方，是否也有一個個館仔、咖啡店、學校、圖書館……隱隱對應著他們以前老家的環境？他們有沒有發現呢？（一一）

澳洲 德國 義大利

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