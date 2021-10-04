顏寧儀／圖

做好晚餐，她先吃了點，留下一半的胃，等歐米回來再陪他一起吃。

歐米回來說已吃過。

看著桌上的菜，歐米似乎有點內疚，「不是跟妳說不要等我吃飯！」

「可是你沒說不回來吃呀！」

「對不起，應該給妳打個電話，被同事拉著去吃了披薩……」

「沒關係，留著明天吃！」她最愛看他內疚的神情，向下垂彎的眉梢嘴角，傳遞著乞求原諒的訊息。

她留下的另一半胃也不覺得需要填滿，收拾了餐桌，陪他聊天、看電視。

在歐米洗澡時，她突然想到一些小說 情節，立刻開機輸入檔案。

男主角意外和初戀情人重逢，發展出一段婚外情。

「他望著容貌依舊的她，往日情懷如急風驟雨撲面而來。」

沙娜小說裡的男主角是經不起考驗的男人。在寫了婚姻報導之後，沙娜對婚姻的穩固性也產生了疑問，似乎多數男人都經不起考驗，但是她相信歐米是少數的例外。

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第二天歐米下班回來，用壓抑著興奮的隨意口氣說：「妳猜我今天碰到誰？」

沙娜心中一顫，「你的初戀情人？」

歐米眼裡閃著一些詫異，「是一位高中同學……」

「但是她是你的初戀情人。」沙娜帶著不容否定的語氣說。

「好吧！我承認，那也沒什麼，她現在是個單親媽媽，離了婚，自己養一個孩子……」

「有個孩子……那事情就更複雜了……」沙娜像在自言自語。

「妳在說什麼？什麼更複雜了？」

「沒什麼！」沙娜收回思緒，一派輕鬆的說：「你們怎麼分手的？」

「怎麼分手的？讓我想想……」歐米故做沉思狀，「嗯！還真想不起來是什麼原因。年輕時的不成熟感情，很多都是無疾而終，沒什麼特別原因，妳會記得妳的初戀是怎麼結束的？」

「當然記得，這就是女人和男人的不同！」

沙娜不屬於眾星拱月的人物，即使是幾段蜻蜓點水的戀情，也讓她難以忘懷。

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男主角和初戀情人舊情復燃，歐米會不會也逃不出這種窠臼？

沙娜發現，只有她寫的最後一段情節，才會在第二天反射在歐米身上。

是她能猜測歐米的心思，下意識裡轉入小說的主人翁，還是小說的事件像是預言會轉成事實？

之後幾天她小心處理擱筆時的文字，避免小說的事件落實在歐米身上。

男主角開始欺騙他美麗的妻子，和另一個貌美的女人雙宿雙飛。

沙娜根據她採訪過的婚姻故事，合情合理地安排男主角的出軌步伐。

在不少個案裡，太太對先生會有外遇，抱持著震驚而不可置信的態度，且怪罪於第三者的誘惑。

沙娜想著自己和歐米，她真的對歐米不存任何疑慮？歐米對她真的完全忠誠？

如果你愛一個人，你應該對他完全信任。「懷疑」是把隱形刀，是對愛情的凌遲，這是沙娜一向的想法。

歐米從不對她隱瞞什麼，如果未來有什麼原因讓他們分手，她想他們必然坦誠面對。

沙娜想，她不該對歐米起疑，但是忍不住想對歐米做個測試。

真金不怕火煉，如果把歐米放在小說的情境裡，她想歐米一定有不同的表現。

沙娜把這天的小說停格在：「他趁妻子出國探親，毫無顧忌地和情人約會，像是沒有婚約的單身男子。」

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第二天，沙娜對歐米說要回娘家幾天，幫媽媽搬家。她並沒說謊，媽媽買了新屋，要她有空回去幫忙整理舊物。

不過她只回去了一天，然後悄悄回來住進歐米公司附近的一家旅館 。

離家的第一個晚上，沙娜和歐米視訊。

她問：「你今天晚餐去哪吃的？」

歐米對廚事一竅不通，她不在家，他一定會在外面解決吃飯問題。

「就在公司附近的那家日本 餐廳。」

「自己一個人吃？」

歐米頓了一下，然後說：「和一個朋友。」

她聽出語氣中的不自然，像吃了一口有碎蛋殼的炒蛋，在嘴裡沙沙作響。

「男的？女的？」

又停了一秒才說：「男的。」

這問題應該不需要思考的，一秒的間隔可以填上千萬條疑問。

於是，沙娜在睡前打開電腦，在她的小說寫上：「他買了一條別致的項鍊，送給他的情人。」

第二天早上和歐米視訊，沙娜謹慎地靠在牆邊講話，免得歐米發現她不在娘家。

沙娜問他：「一整天會做些什麼事？」

「沒什麼特別事，還不是上班吃飯睡覺。沒妳在身旁，好無聊啊！」

聽歐米這麼說，沙娜幾乎想說：「我現在就回來！」但還是把這些字硬生生吞進肚裡，「媽需要我幫忙處理一些事，弄完就回來。」

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歐米帥氣陽剛的外形很容易取得異性的好感，而他的最大優點就是不用他的優勢去刻意吸引異性。

不明就裡的人會認為歐米必然女友無數，甚至把他歸類於花心的負心漢。

歐米是有過幾段感情，但都屬於瓶插型，短期綻放，無根深植。直到和沙娜相遇，才成長出一棵有根有莖、能開花結果的完整感情樹。

在一般人眼裡，沙娜的容貌並不出眾，臉型太寬、鼻樑太塌，但歐米卻覺得沙娜的一切都恰到好處，不奪目卻不失悅目。沙娜開朗柔和的性情尤其吸引著歐米，和沙娜在一起，他感到舒坦自在，沒有任何事情是需要迴避或隱瞞的。

他甚至可以和沙娜討論別的女人，品頭論足，讚美別人的美貌。

有時候他們一起走在街上，迎面走來一位漂亮的女人，沙娜會悄悄對歐米說：「這是你喜歡的類型。」歐米點點頭，報以會心一笑。（二）