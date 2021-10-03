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演活「楊貴妃」 中國舞蹈家周潔休士頓去世

不讓眼淚掉下來（三一）

李東文

隔得遠，其實也看不真切。但槍聲十分明顯，「砰砰砰」幾聲悶響後，必定有人喊：：倒了、倒了，死了、死了。然後屍體被運走，我們回到學校繼續上課。

現在河對岸原先槍決犯人的地方，建了樓盤和購物中心，樓盤的銷售情況我不大清楚，購物中心是看得到的，非常慘澹。據說這個樓盤和購物中心集資建成，股東中有不少海外僑胞和港澳同胞，現在不知因為什麼事，正與房地產開發商打官司。

我非常不喜歡這個購物中心，每次從走廊經過，心中都有忐忑不安的感覺。可能是因為年少時此處給我留下了不好的陰影，也可能那個地方真的很邪惡，讓人自在不起來。縣城發展得快，舊城區周圍一地難求，連以前用來處決犯人的風水險地上面都蓋了新樓。

正當我站在河邊緬懷的時候，阿康打電話來，說他快回到台城了，準備到醫院接我。他剛才去三合鎮與客戶結算尾款，收到錢後心情愉悅。我把小電車開回到醫院住院樓的樹蔭下，剛好遇到明攫送湯來給父親，託他把我的髒衣服帶回去洗。

阿康一見到我就笑，問我穿成這樣想幹麼。我穿著薄款長運動服，天氣太熱，捲起了褲腿和衣袖，看著像要去河裡撈魚。這一身衣服，是夜裡在醫院睡覺當睡衣穿的，本來打算白天重新換上昨天穿過的髒衣服，沒想到穿了一天的衣服味道這麼大，連自己都嫌棄，只好繼續穿著古裡古怪的運動服了。（三一）

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