我說上海這幾年變化很大，起了很多高樓。你是學建築的，會很有興趣吧？她卻告訴我，自己足不出戶，每天都在父母身邊，陪他們說話、照顧他們的生活。她就像一個有大抱負的遠行者，啟程之前，抓緊那幾個月盡最後的孝道。

想到這些，我又覺得她真的很不平凡。可是她已經發了終身願了，為什麼還說要和我保持聯繫呢？一個將近五十年的朋友即將消失了，人生真的又遇到與朋友告別的時候了嗎？

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回到現實，我和她都遭遇一場世紀災難。我問道：你的生活主要在教堂嗎？

時常去醫院，還有監獄 。

你呢？忙些什麼？她還是像以前一樣問我。儘管不是十分需要我真的回答，不過我感覺到她還是在認真聽著。

做了十多年的新聞節目，四處奔波，深入社區，尋找社會熱點新聞……這就是我的生活，大部分時間泡在剪輯室和演播室中。

我特別想告訴她，我最近出版了一本散文隨筆集，其中寫到了她。

寫我什麼了？

寫了我們的留學生 活，還有與你的告別。

她「嗯」了一聲，沒有多說什麼。她的心已靜如止水。我還記得十多年前，我出版第一本長篇小說 ，是她去上海時，為我帶回了二十本書。事後她還說：好沉、好沉啊，不過想到是你的第一本書，我無論如何要幫這個忙。看了書，她還特地打電話來，念著書中的幾段題記，連聲說：寫得好！

真的是俱往矣，那樣的情景一去不復返了。歲月已經把我們帶到了兩個極端不同的世界裡。（四）