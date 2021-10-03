他則要在父親逝後才真正了解：認真審慎的態度背後，並沒有陳義過高的民主理念，只不過單純地想要為這個國家做一點事而已。

這個國家收容了他們，給他們免費醫療、社會福利 、養老金，讓他們能在經歷半生離亂後，有個安定的晚年，父親無以為報。餘生的二十多年定期一張選票，就算是略盡棉力了。

過了馬路繼續往前行，有一間空置的店鋪，櫥窗上貼著地產仲介的電話。這裡曾經是一間糖果店，也許還有賣其他東西，但他只記得，兒子小時放學，喜歡來這裡買糖果。開店的老夫婦倆是義大利 人，老婆婆話不多，總是慈愛地含笑看著他的兒子挑選糖果。有時兒子的零錢少了一毛幾分，她也不計較。

他在店前佇立良久，不知如何為這家糖果店定位。以前他放學途中，也經過一些零食店，但都不像。最後猜想可能是那家賣豆汁的，他們那邊叫「豆精」。中午母親接他放學時，常會在那裡給他買一瓶豆精。盛豆精的是循環再用的汽水瓶子，大日頭下，冰鎮過的豆精涼沁心脾。在他喝完之前，母親和賣豆精的女人簡略地交換一點市場的情報，諸如魚肉蔬果的價格，再不就是各自的孩子在學校的情況。

兒子小學畢業後，就沒再來這買糖果，義大利夫婦倆也慢慢老去了。後來幾年都是他們的兒子在幫忙打理店務，當老人相繼去世後，店也就永遠打烊了。

他記得關店之前，老婆婆的兒子還辦了個燒烤會，算是答謝街坊這麼多年來的支持。（一○）