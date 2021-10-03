顏寧儀／圖

「這幾天我會晚點回來，要趕個報告，妳不要等我吃飯。」歐米出門前對她說。

沙娜睜大眼睛，剛嚥下的牛奶 還哽在咽喉就急著問：「你這是臨時想到的，還是本來就計畫好的？」說完她咳了幾聲，大概被牛奶嗆到。

歐米顯然有些不明白她的問話，「妳是說這個報告？早該寫了，一直擱在那，想想還是早點把它解決算了！」

「噢！」她端起杯子，繼續喝她的牛奶。

他看著她，「有什麼不對嗎？妳好像有什麼心事？」交往兩年、結婚三年，他可以讀出她臉上的表情。

「沒什麼！也別太晚回來！」

他在她臉頰親了一下，就出門去了。

沙娜匆匆吃完剩餘的早餐，回到書房電腦前，打開她進行中的小說 檔案，最後一句是：「這幾天我會晚點回來，要趕個報告，妳不要等我吃飯。」是小說男主角對她太太說的話。

她皺起眉頭思索著，昨晚歐米看完電視先回房睡覺，她說還不想睡，就去書房繼續埋首她的小說。等她回房他已熟睡，還沒機會和他談論她新加的內容。

沙娜是自由撰稿人，為雜誌報章做專題報導，這是她第一次寫小說。

她快速撥著滑鼠，停留在幾天前的一段文字，「他捧著一束色彩繽紛的花朵，彷彿帶進一屋子的春天。」

歐米喜歡買花，不限於特別節日才送花給她。前幾天他就買了一束花，那些美麗的花朵正在花瓶裡盛開著。

仔細想想，那束花是歐米在她寫完那段文字的第二天買回來的。

巧合，這是唯一的合理的解釋，她想。

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收拾了杯盤，沙娜開始打掃房間、清洗衣服。她很少要求歐米幫忙家務，在歐米向她求婚那一刻，她就暗暗發誓要做個好妻子。

自從她辭去雜誌社的工作 成為自由撰稿人，她更全心全意做個稱職的主婦。她為歐米準備健康可口的飲食，家裡收拾得一塵不染。看著歐米穿著她燙洗整齊的衣褲出門，她感到日子充滿著幸褔。

洗衣服的時候，她照例要把歐米所有衣褲的口袋翻看一遍。歐米是個粗心大意的人，常把一些小東西忘在待洗的衣褲裡。

在一個褲袋裡，她找出一張揉成小球的紙，顯然是前幾天歐米買午餐的收據。她反覆看了幾遍，時間、地點、價錢一目瞭然，她不知道自己還想從裡面看出什麼訊息，對自己這種窺伺的態度隱隱感到羞恥。她用力把收據在掌心捏成一團，丟進字紙簍。

做完所有家務，她開始自己的工作。

她正為一本家庭雜誌做一個系列專題報導，是關於現代人對婚姻的看法。為此她訪問了各行各業、不同年齡層的男女，發現很多人對婚姻採不信任態度，認為婚姻並不能維繫兩人的感情，白首偕老也並不代表婚姻圓滿。更有不少人選擇同居而不婚，認為沒有婚姻的牽絆，彼此好聚好散，分手時也不會太傷感情。

沙娜想起不久前訪問的一位公認最美麗的企業界女強人，她成長於破碎家庭，選擇單身。為了想當母親，她去精子銀行選了一個她認為滿意的人選當她孩子的父親，就像挑件合身的衣服一樣。「我有親生父親，但幾乎是母親一手養大。有沒有父親照顧，實在不重要。」女強人堅定地說。

沙娜自認是新時代的女性，但還是深信婚姻的必要性。沒有婚約的男女關係，是浮在大海裡的兩條小船，風一吹就四散；婚約是錨，把兩條船繫在一起抵禦風浪。

當然婚姻裡即使沒有大風大浪，也不免出現輕風細雨。

花了大半天時間寫完報導，各種愛恨離合的婚姻故事攤在眼前，沙娜的結論是：世界上可能沒有完美無瑕的婚姻。

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下午，她燉了一鍋歐米愛喝的雞湯，然後繼續寫她的小說。

小說裡的男女主角婚姻出現問題，沙娜設計著男主角將會出軌。男女之間容不下第三者，一旦出現第三者，不論多麼濃厚的感情都會變味。

沙娜覺得她和歐米的關係良好，兩人正過著甜蜜的婚姻生活，他們沒有第三者的干擾。她知道婚前歐米有過幾個女朋友，還和其中之一同居過一年。但婚前的事屬於婚前，她自己婚前不也有兩個男友。從交換誓言開始，過去的就應埋入歷史的塵埃裡。

歐米儀表出眾，加上健身房鍛鍊出的強健體魄，典型的夢中情人。雖然和他外出時，歐米是吸引別人目光的目標，沙娜並不在意，他是她的驕傲。

沙娜看過歐米前女友的相片，很明顯的，容貌都比她強。

「為什麼你會選擇我？」沙娜問過歐米。

「因為我愛妳，愛神把我們倆綑在一起，我跑不掉。」歐米笑著說。

沙娜相信愛情的產生，絕對不在於外貌的相配，而是彼此身上特有的互補元素才能碰撞出愛情之火。只是沙娜懷疑這些元素是不是會隨時空而轉變，元素改了，火也燃不起來了。

小說裡的女主角是個容貌出眾、穿著時髦的女人，沙娜用了不少文字描述她的服飾和品味，但是如此美麗動人的女人仍然逃不過丈夫外遇的命運。

沙娜不自覺地走到穿衣鏡前端詳著自己，脂粉未施的平凡臉孔，像一張毫無創意的傳單，過目即忘。唯一令她滿意的是她那白瓷般的細緻皮膚，她自嘲，至少傳單是印在一張高品質的紙上。

雖然她知道歐米對她的愛並不是建立在她的五官上，但她還是希望自己的五官更明朗亮眼。她對著鏡子做個鬼臉，嘆了口氣。（一）