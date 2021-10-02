不讓眼淚掉下來（三○）

同學阿康打電話，說一會要帶我去吃正宗的家鄉特色菜。現在離午飯還有段時間，那我就在縣城看看風景吧。

舊城區不久前翻新過的步行街熟悉又陌生，騎樓還是那些騎樓，只是外面統一抹了層黃色塗料，店鋪門上掛著完全一樣的招牌，看著像旅遊景區剛建成不久的仿古建築。跟我們小時候的街道相比，是兩個不同的味道。

我不喜歡這層黃色的塗料，更看不慣那個統一格式，又蠢又笨的全新招牌。南昌街上有濃郁的、鹹鹹香香又帶點微甜的、乾海鮮特有的味道。人們都在上班，不寬的街道空空蕩蕩。

我沿著人工湖邊慢慢騎行，園林酒店以前有多麼光鮮豪華，現在看起來就有多麼殘舊。水泥地面開裂，鋪有方形地磚的位置坑坑窪窪，明顯是被汽車 壓壞了，又疏於護理……湖邊一大片乾枯了的荷葉，荷花自然是沒有的，但有幾個黑黑的蓮蓬支楞在殘荷叢中，看不出這是今年還是去年的殘荷。倒是路兩旁的小葉榕、高山榕、白玉蘭、水葡萄、椰子樹等等，比我記憶中的高大了許多、茂盛了許多。

中學的大門緊閉，我從校門口開始，順著圍牆轉一圈，又回到原點。大門依然緊閉，學生們還在上課。少時在這裡不情不願地背書解題，像〈童年》唱的那樣，渴望成長、渴望早日擺脫半囚禁的中學生活。沒想到事隔三十年故地重遊竟然發覺，這是自己這輩子最值得珍貴的一段時光。

我在校門口抽了支菸，覺得有必要再去一下人民廣場。

小時候我們經常被學校組織到人民廣場，參加宣判大會。如果當天有犯人要被槍決，開完會後大家湧到通濟河邊，看犯人被押到對岸槍決。（三○）