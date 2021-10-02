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中國前司法部長傅政華落馬 曾端掉「天上人間」

嬌生疫苗罕見副作用 歐盟建議列入深部靜脈血栓

虹在天涯（全文完）

夢歸

她哽住。

第一次見到瑛瑛，忽地覺得那眼睛熟悉。想到沒有告訴任何人，包括玉柱，就從世上給拿掉的女嬰。不小心懷上人流處理是小事，跟拔牙同級別。

瑛瑛跟沒出生的女兒同歲，甚至連該出生的月分也一樣。

沈虹掛上電話，反省自己的失控，只疑惑庇佑和好運什麼時候來。翌日她給老家跟陶陶都匯了錢、給瑛瑛找好律師，去做了來美後第一次身體檢查。

醫師嚴肅地說：右乳房有個腫塊，妳沒有發覺嗎？

沈虹差點反問：誰會來摸我的胸部？

拿著轉診單，她接受了穿刺，等待細胞化驗結果。

坐了很久，沈虹終於扭亮檯燈。英文術語她不懂，但華人醫院的報告有中英對照附解說。讀完，她坐了更久。

瑛瑛連續兩星期聯繫不到沈虹後，來到她租住的屋子。由於沈虹是付現金繳清房租，房東沒注意她的行蹤，這時他才用備份鑰匙打開門。

桌上的檯燈還亮著，房東皺著眉心疼電費。燈光照在旁邊的帆布行軍床，枕頭和被子聳成人形模樣，瑛瑛嚇得不敢近前。

「她不在的，」一口廣東國語的房東比較冷靜，「否則味道早就不得了嘍。」

他從底下掀開被子，裡面果然是空的。

接到訊息的只有陳莉，短短兩行字：「不再擔心別人，妳也別擔心我。」

久違的字一如當年，筆畫呈飛舞之勢。陳莉記起，枯燥的文字聲韻學課，沈虹從不注意聽。講義上亂畫大鵬大鯤，殘詩斷詞塗滿空白處，底下署名「大人先生」。

陳莉輕輕嘆氣，回到陽台澆花。

雖然加州很少下雨，但她等著彩虹出現的一天。（全文完）

房東 加州 華人

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