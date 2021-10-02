他注意到，幾個在美國的朋友毫無例外，都是川普的支持者，甚至比許多白人選民還狂熱。

但父親顯然不這麼想，他理智地把左派的政黨和害得他們離鄉背井的共產黨區分開來，正如他明白不是所有的右派政黨都是納粹分子。那為什麼不乾脆把票全投給旗幟鮮明的新民主黨 ？

父親解釋：加拿大 有個新民主黨，固然比美國只有共和、民主兩黨要好一些，新民主黨以及才冒起的綠黨在市級選舉也有相當不錯的表現，偶爾在省級選舉也能贏得大多數議席。但在最高級的聯邦政壇，還不能和自由、保守兩黨分庭抗禮，所以在市選時可以放心地投給左傾的候選人，省和聯邦大選投票 給自由黨則是防止保守黨得勢。這個「有錢人的黨」每次一上台就是削減開支，首當其衝的往往是對勞動階層最重要的社會福利，所以知道新民主黨不能在聯邦大選中獲勝，就退而求其次地選自由黨，是父親的策略性投票。

父親對這幾個政黨的認識，一半來自申請社會福利的過程。把父母親接來加拿大團聚時，正好遇上不景氣，他兒子又剛剛出生，經濟能力僅足以自保。父親便透過一些非牟利機構、援助中心，申請各種不同的補助，以減輕他的負擔。在入籍並於加拿大居留超過一定年分，可以按月收到政府發放的養老金之前，父親必定在申請補助的過程中，看到了不同政黨執政時，政策的改變如何影響到那些補助津貼的增減。等到父親宣誓入籍取得投票權之後，便憑手中的選票來為自己、為這一個階層的選民爭取權益。

當他自以為理智地看穿並嘲笑民主選舉制度其實並沒那麼公平公正，父親卻認真審慎地對待每一次選舉。（九）