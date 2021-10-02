阿普航空／圖

她微笑著說起，有一次和死囚犯說到她決定去做修女，那個死囚犯居然哭了。我可以理解死囚犯為什麼哭了，即便到了死囚的地步，都認為自由是那麼可貴。

你的犧牲也太大了！我驚呼起來，可是她完全不為所動。我和她完全活在兩個截然不同的世界中，我更專注於社會上的熱點事件，這似乎是新聞永遠聚焦的地方。她從豐富多彩的生活走入精神領域，專注於苦難中的靈魂解脫。我的生活和她完全不同，似乎我們關注的是一個完整世界中的兩極。

她面對的是弱勢者，經常進入醫院、老人安養院和垂死之家幫助病人。病人有人照顧，在去世以前，至少感到了人間的溫暖。修女們都非常和善，特別是病情危重的病人，生命細若游絲時，有人握住他們的手，便能感到人類對他們的關懷與愛。即便離開，也會帶著些許的安慰。

我還記得她以前曾經告訴過我，她時常去監獄 為死囚犯們禱告，用精神的力量去寬慰他們煩亂的心境。甚至是被社會懲罰的罪犯。儘管那些人犯下重罪時，都讓自己的凶悍暴露無遺，等到他們被法律懲罰時，他們似乎又成為靈魂無可依靠的軟弱者。她卻要在那時候，幫助他們找到最後的平靜。

有一次說起去監獄訪問死囚犯。那個死囚犯殺了強姦他女友的凶手。為了那次謀殺，他煞費苦心，做了很多精心的設計。殺完人，他沒有逃離，冷靜得像一個刑偵人員，確認那人已經死亡後，才打電話投案。他殺死了強姦犯，可是卻無人去呵護和拯救她的女友，女友只能孤零零地繼續生活下去。她說，她的勸慰使那個死囚有了悔意，對於自己即將遭受的處罰，有了認罪接受的平靜。

當時我問過很愚蠢的問題：有用嗎？什麼是有用，什麼又是沒有用？這是一個非常俗世的功利的衡量標準。

她總會微笑著回答：對他們有幫助就好，我確實感覺到對他們有幫助。

她說進入教堂後，她要斷絕一切與外界的接觸，甚至是遠在上海醫院中養病的父母。那是我最不能理解的。

我還問過她：你也不能與爸媽通電話嗎？

不能。

怎麼那麼不人道啊？你也願意？

一切交給主，他會安排好一切的。我會每天為他們禱告。

可是我想，禱告畢竟和陪伴在身邊端一碗水、遞一片藥不一樣啊！當然我也知道，她信仰中的禱告可以產生更大的效力。只能說我和她已經是兩個世界中的人，語言這時已經難以溝通了。

她去做修女後，我回上海時，還去醫院看過她父母。他們都是高級幹部，長年住在條件很好的幹部病房中，我為此也理解她為什麼能夠完全放下。

伯父、伯母好，我從美國 回來，特地來看看你們。

美國哪裡啊？她爸爸問道。

舊金山 ……以前我也是華山小學的……出國前還去過你們家……

亞萍，和你是一個小學的。她爸爸對來陪伴的大女兒說。

亞萍我以前還真是沒印象。

你比我低一年吧，我好像聽過你的名字。亞萍在一邊說。

我們的話題盡量避免提到她的名字，似乎她已經去了另一個我們無法企及的世界。

離開醫院我有些鬱悶，就乘車去南京東路看看她曾經參與設計更新的那棟地標性建築。她的留學經歷比我早，1980年代就公派去英國學習過，回上海後也做過一些城市建築的設計工作。我特地去網上搜了一下，居然找到了她來美前為上海南京東路一座地標式老建築的翻新設計。當時那篇文章發表在上海的一本專業雜誌上，可見得到同行的肯定的。

她在文章裡引用了一些世界著名設計師的話，與自己的設計構想互為印證。幾十年過去了，讀上去仿如看見一個二十多歲的稚氣女設計師，夾著設計夾行走於上海市區的繁華街道中，她的身影是矯健的，文字也洋溢著女學生的書卷氣。

那幢大樓在上海的繁華鬧市昂首挺立，與之相望的是一些歷史建築，周圍布滿熱鬧的商店和川流不息的人潮。外觀經過改造，除了形狀沒有變，牆和窗已經被新的材料裝飾一新。走進去才發覺，原來的辦公樓現在變成了一個酒店，大廳裡都引入了現代建築的元素，和她的設計方案又大不同了。畢竟已經三十年過去了，又是一個新的時代。

在她發終身願之後，曾經兩次回上海，在醫院陪父母住了三個月。她寫給我的郵件，特別告訴我自己在上海，問我什麼時候去上海，一定要去找她。還說要我的電話號碼，讓我們保持聯繫。（三）