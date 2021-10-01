不讓眼淚掉下來（二九）

護士遠遠見到，就喊她「馬阿姨」。她跟護士說話大大咧咧，不像我們這些家屬和病人，在護士面前總是小心翼翼，生怕說錯什麼、做錯什麼。

馬阿姨口才了得，剛一見面就表揚父親收拾得乾淨利索、說話有禮貌，不像有些老頭，邋邋遢遢、滿嘴跑火車。父親瞬間心花怒放，傻瓜似地咧嘴直笑。我倒是經常表揚兒子小政，對父親這個壞老頭，真的沒有表揚過。

我忍不住跟馬阿姨打聽，怎樣跟公司分成。她說，一對一公司每天提成十元、一對二提成三十元、一對三以上提成五十元。

我說：提成不多呀，你們公司挺人性化。

她說：「每次收費聽起來不多，但小數怕長計，公司掙死了呀！我們公司有四百多個護工，基本上每個人每天都在上班，超過一半是一對二或者一對三的。」

我又問她一個月能掙多少錢。她說：「少的時候六、七千錢，好點萬把塊。特殊情況，比如今年春節期間，病人家屬都不敢來醫院，我們兩個人管整整一層樓，每人每個月能掙三、四萬。」

我「哇」地叫一聲。馬阿姨又說：「但是很辛苦，幾乎沒有時間睡覺，整天整夜不停做事──我最多一次同時照顧八個病人！」

「這是辛苦錢，長期這樣身體吃不消。」我說。

「我做了十幾年護工，從沒試過一個月能掙這麼多錢的。真的是用命換錢，先是腳腫了，然後因為沒時間睡覺，臉也腫了，身上少了十多斤肉！還好只兩個月這樣，第三個月開始好點，但工作 量也比現在多──阿叔，這些葡萄不錯，我去洗些給你吃好嗎？」

後面半句是對父親說的。我看馬阿姨與父親挺投緣的，交代幾句離開。

去到樓下停放小電車的地方，我糾結著回家補覺，還是去縣城逛逛。好些年沒逛過縣城了，以往回鄉行色勿勿不說，還總與同學喝到頭暈腦脹。又或許是因為，少時在縣城生活過太多年，對老城區的每一寸土地、每一幢建築都異常熟悉，有不必再看的潛意識，同時對新建的樓房和街道又毫無感情。

上午陽光已經很猛，微風吹來，眼睛有酸澀想落淚的感覺。（二九）