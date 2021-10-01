我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

8萬綠卡名額將作廢 微軟顧問：反傷害美國

強制接種爭議多？ 卻幫華盛頓贏得1777年獨立戰爭

虹在天涯（五）

夢歸

雖不情願來上課，孩子們算聽話守規矩。一個叫顏繁露的女孩努力練習寫名字，問沈虹：“What is your Chinese name？Can you write it？”

沈虹寫給她看。

“No fair. Your name is much shorter and easier to write。”

沈虹不禁微笑。

“What does it mean？”

「彩虹的虹，rainbow。」

“That is so pretty！My mom said rainbow is blessing and good luck！”女孩再度露出羨慕的眼光。

沈虹想告訴她，那年代取名「x紅」的女孩遍地都是，同村都十幾個「沈紅」了，父母才順手改成這個「虹」的。但她聽懂「庇佑」和「好運」，禮貌道謝。

那晚沈虹接到警局來電：瑛瑛和同學去便利店買零食，一個傢伙打開了啤酒遞給瑛瑛。她接過罐子連喝都沒有喝，但店員查出她未成年，報了警。

給的、拿的都會被處罰金和社區勞動。有這種紀錄，以後入境美國怕有麻煩。認識的人都說請一名律師，把紀錄消去才保險

沈虹發呆盯著銀行數字，福州老家妹妹的電話適時報到，抱怨母親最近要看醫生，而她好久沒有匯錢回家了。

「最近有點困難……」

家裡正來了借錢修房子的農村舅舅，在旁邊加油添醋。即使人民幣早升值不知多少次，大家照樣覺得美國人不可能窮。老親戚喜歡講古，不時評論「你們哪裡苦過」。

沈虹也沒想到自己會對著電話吼，大聲到足以讓太平洋那邊聽清楚：「是，我們沒苦過，沒經過戰爭、逃難，也沒有文革、下放、饑荒、吃觀音土！以前要拉拔五、六個孩子長大，我只生一個還養不好……」（五）

美國 保險

上一則

本次主題：最想念的…

下一則

阿勃勒

延伸閱讀

影評家廖茂俊 11日談華人銀幕形象轉變

影評家廖茂俊 11日談華人銀幕形象轉變
那些落地的前塵（九）

那些落地的前塵（九）
網路上課被老師踢除封鎖 實境秀女星揚言告哈佛

網路上課被老師踢除封鎖 實境秀女星揚言告哈佛
網路上課被老師封鎖 實境節目女星揚言要告哈佛

網路上課被老師封鎖 實境節目女星揚言要告哈佛

熱門新聞

中國科學院院士楊振寧22日參加在北京清華大學舉行慶祝他百歲華誕的「楊振寧學術思想研討會」，他的妻子翁帆當天出席穿著一襲紅色洋裝仍氣質出眾。（圖／取自中國自媒體）

楊振寧出席百歲大壽活動 45歲妻翁帆相伴仍氣質出眾

2021-09-23 11:26
已故作家三毛獨自在沙灘上漫步的身影，優雅而充滿靈性。（中央社）

45年前珍貴底片 翻出三毛的海灘夢幻身影

2021-09-27 01:45
愛蓮的父親Mr.Moore（左二）和孫運璿夫婦（右二、右三）合影。前方的小男孩是愛蓮的哥哥，小女孩則是孫運璿的大女兒。（芳華．圖片提供）

愛蓮的故事

2021-09-24 03:01
做工複雜的雙釀糰。（達文．圖片提供）

老上海點心（上）

2021-09-29 03:02
2001年被炸毀的巴米揚大佛，前後對照圖。（本報系資料圖片，照片來自路透社）

苦難何時了

2021-09-26 03:02

都市求生記

2021-09-24 03:02

超人氣

更多 >
私藏大量機密 中國公安部前副部長孫力軍被雙開

私藏大量機密 中國公安部前副部長孫力軍被雙開
投資人下個重大危機是？華爾街名人這麼看

投資人下個重大危機是？華爾街名人這麼看
史上首位「007」連莊女主角：我與角色都變成熟了

史上首位「007」連莊女主角：我與角色都變成熟了
華裔Uber司機拒載臨時搭乘遭攻擊 右眼恐失明

華裔Uber司機拒載臨時搭乘遭攻擊 右眼恐失明
參院通過臨時開支法案 防政府斷炊

參院通過臨時開支法案 防政府斷炊