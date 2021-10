雖不情願來上課,孩子們算聽話守規矩。一個叫顏繁露的女孩努力練習寫名字,問沈虹:“What is your Chinese name?Can you write it?”

沈虹寫給她看。

“No fair. Your name is much shorter and easier to write。”

沈虹不禁微笑。

“What does it mean?”

「彩虹的虹,rainbow。」

“That is so pretty!My mom said rainbow is blessing and good luck!”女孩再度露出羨慕的眼光。

沈虹想告訴她,那年代取名「x紅」的女孩遍地都是,同村都十幾個「沈紅」了,父母才順手改成這個「虹」的。但她聽懂「庇佑」和「好運」,禮貌道謝。

那晚沈虹接到警局來電:瑛瑛和同學去便利店買零食,一個傢伙打開了啤酒遞給瑛瑛。她接過罐子連喝都沒有喝,但店員查出她未成年,報了警。

給的、拿的都會被處罰金和社區勞動。有這種紀錄,以後入境美國 怕有麻煩。認識的人都說請一名律師,把紀錄消去才保險 。

沈虹發呆盯著銀行數字,福州老家妹妹的電話適時報到,抱怨母親最近要看醫生,而她好久沒有匯錢回家了。

「最近有點困難……」

家裡正來了借錢修房子的農村舅舅,在旁邊加油添醋。即使人民幣早升值不知多少次,大家照樣覺得美國人不可能窮。老親戚喜歡講古,不時評論「你們哪裡苦過」。

沈虹也沒想到自己會對著電話吼,大聲到足以讓太平洋那邊聽清楚:「是,我們沒苦過,沒經過戰爭、逃難,也沒有文革、下放、饑荒、吃觀音土!以前要拉拔五、六個孩子長大,我只生一個還養不好……」(五)