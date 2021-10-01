真要是行動不便，去不了投票 站的也不要緊，自然有人服務周到地把票箱送到家裡來。所以只要是合法年齡而又有一口氣在的選民，沒人逃得過革命政府的天網恢恢。那年的投票率是多少？報章當成戰績一樣反覆報導，所以他記得很清楚：98.8%。之所以沒能達到百分之百，是因為選民中居然有人趕在（敢在）投票日之前死去，錯過了這三十年來第一次的全民選舉。

這些被迫去履行公民義務的老百姓，把選票一摺就放進了票箱，沒有圈選任何人的名字。天知道那將近百分百的選票中，有多少是廢票。

大人們私下交換著他們在票站中的消極反抗並沾沾自喜，但他懷疑革命政府其實並不在意那些廢票。後來他聽一個曾在投票站幫忙的朋友說，他們跟本就沒有點票。

到了他可以投票的年齡，但還沒等到下一次國會選舉，他就離開了越南 。在多倫多住了這麼多年，他說得出代表他這個選區的聯邦議員、省議員和市議員的名字，清楚他們各自所屬的黨派，卻鮮有機會和他們接觸，各級政府的定期選舉他也沒投過一次票。倒是他父親自從入籍後，就沒放過每一次投票的機會。

每次競選，父親都仔細研究候選人的政綱、承諾，但投票時，聯邦和省級的他一定投給中間偏左的自由黨，市議員則常常支持左派的新民主黨，右傾的保守黨從來沒在考慮之列。這和多數來自越南的選民不同，來自越南的選民，他們的觀念一般是：我們被左派的共產黨害慘了，所以投票的話就一定支持右派的保守黨。美國 的越南人也有著同樣的傾向。（八）