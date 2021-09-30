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全球首例 77歲男染疫後「坐不住」患不寧肛門症候群

政府若關門 稅收、移民積案如山 像暴風雪火燒屋

不讓眼淚掉下來（二八）

李東文

是三床鄭叔在喊他的妻子劉姨。原來劉姨名叫劉芳芳，這麼好聽的名字！

我看父親也醒了，取來便壺替他把尿，然後又睡去。沒想到一小時後，我好不容易才失去意識，鄭叔又故伎重演。天呀，他這是存心不讓人睡嗎？此後直至天亮，大概每隔一小時，鄭叔就喊那麼幾嗓子。他半聾，嗓門特別大，你不可能不醒。

第二天早上，我們房間所有人苦不堪言，但又不知怎樣說鄭叔。劉姨一次又一次地道歉，說鄭叔焦慮，擔心她離開。我建議鄭叔搬去住單間，反正他住院幾乎免費。劉姨說，燒傷整形科，不，不單單燒傷整形科，整個醫院的床位都很緊張，單人間簡直就是癡心妄想。

我又睏又沮喪，站在洗澡間的鏡子前自憐，可笑的黑臉圈讓我看起來像剛剛被人暴揍過一頓。父親的身邊離不開人，但我再這樣被折磨幾天，豈不是要被累垮？別說我是個做過大手術的中年人，即便身強力壯的小年輕，也抗不住連續多天的不眠不休！於是打電話跟明攫商量，給父親請護工。

樓下護士站就有護工的訊息：一對一，一百八十元一天；一對二，一百五十；一對三及以上，一百三。我在護工平台上挑了個相對年輕和身體強壯點的，馬桂花，六十二歲。剩下那些人，要嘛年齡超過六十五歲，要嘛看上去和我父親一樣瘦。

馬桂花，馬阿姨，一小時不到就來到醫院，速度令人欣慰。她的態度也好，剛來就打熱水給父親洗臉擦身，取來乾淨的衣服給父親換上。她端著小桶在父親面前讓父親刷牙的樣子、她餵父親喝水時用手背試水溫的動作，讓我有點小感動，我自己母親，照顧父親未必能如此細心。（二八）

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