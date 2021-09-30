去同學會還得請假，但沈虹思忖，多認識人的重要性大過溜掉的小費。收入增加後，她找了一戶停車庫改建的「雅房」，脫離大雜院生活。房租貴點，但能在電爐上簡單弄點吃的，比起以前隨便亂買麵包外賣，健康也省開支。

住得雖寬敞些，衣服沒變多，櫃裡掛的仍是幾件國內帶來的對衫，一口箱子盛著太厚，用不上卻捨不得丟的衣服。沈虹揀出一件比較正式的連衣裙，鼓勵自己：這裡人本來就比國內穿得隨便。

天幸身材完全沒走樣，可鏡子裡的形象大殺風景：頭髮不知多久沒修，臉上給洛杉磯 的陽光種了叢叢黑斑，連同細紋深溝，不知能不能遮得住。

她從箱裡再尋出個小包，拉鍊生鏽搞半天才鬆動，粉餅、粉底躺在家常藥的下頭。沈虹打開盒子，被乾癟龜裂的粉塊嚇一跳。她深吸口氣，審視裝在瓶裡的液體，黏稠稠的倒都倒不出來。

這城市的乾燥把水分都吸光了，她的皮膚、她的內臟。

沈虹拿粉撲沾水磨蹭，牙膏般的化妝品塗上臉成毀滅性的災難，幾支唇彩有的融化、有的變質，斷裂的眉筆旋開蓋子散落一桌。她仰面倒在床上，闔起雙眼。

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找藉口臨陣脫逃了同學會，熱情的學長過些日子仍邀她到家裡作客。這次沈虹高興接受，還添置了行頭裝扮，因為身分辦下來了。

不用打黑工，意味薪水可能更高，卻也保證了繳稅的命運。但沈虹覺得有新希望，新朋友也在恭喜之餘，介紹了中文學校助教的工作 。學生用英文問問題，她正好理直氣壯用中文回答。（四）