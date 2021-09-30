平行時空的多倫多，租書攤變成了市立圖書館 ，他兒子從這裡借過比他們那時健康得多的書籍，他也有機會讀到幾套以前錯過了的金庸、古龍、梁羽生。

距租書攤不遠是他們這區的市議員辦事處，隔著幾十年時空，遙遙對應著老家的坊人委，兩者他們都甚少有機會涉足。幾十年前的坊人委，坐著的都是整天板著臉的工作人員，說話也是呼呼喝喝的官腔。他們只有在某些文件需要地方政權蓋章核實住址或投票 選國會代表時、才不得不走一趟。

他不肯定投票站是不是在坊人委，因為那時他還沒到合法投票的年齡，但他記得戰後第一次的國會代表選舉。

戰後一年間，大街小巷一些比較高的建築物，都被革命政府裝上了大擴音器，天天、時時刻刻提醒他們現在的日子過得多麼自由幸福。擴音器無處不在，整個城市活像一座大集中營或者《一九八四》之類的反烏托邦世界。

開始準備選舉時，這些擴音器又同一口徑，介紹每一位候選人的生平事蹟、革命經歷及功勳。至於候選人和候選人之間有什麼不同的政綱，革命政府沒說，也沒人想知道，因為所有候選人都是革命政府提名 的，同一個黨、喊一樣的口號、服膺同一個真理，當然也就沒有競選、沒有辯論會、沒有逐家逐戶按鈴拜託惠賜一票。擴音器從早到晚重複他們的姓名、黨齡、職務，選民還是不清楚候選的都是些什麼人。

投票那天，大家都很踴躍，因為革命政府根本不容許任何人不去投票。到了下午，誰要是還不去（還敢不去）履行社會主義公民的義務，大擴音器就在屋頂上喊魂似地喊他們的名字：XX街幾巷幾號的誰誰誰、XXX街幾百幾十幾號的誰誰誰，請到票站投票。（七）