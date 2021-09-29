不讓眼淚掉下來（二七）

這幾天我的神經高度緊張，突如其來的異響總能把我驚嚇。是一床趙叔的妻子吳姨把電視音量調大了。看看電視也挺好，我把凳子挪到父親床頭，與大家一起看電視。播放的正是這幾晚在家陪母親看的惡俗連續劇。這種不費腦的電視畫面漂亮、演員養眼，用來消磨時間最好。

兩集連播的電視，放完一集後大家都沒了興趣，紛紛解決個人衛生，準備睡覺。

電視關了，頭頂大燈關了，只留牆腳的地燈。我打開從家裡帶來的床單，剛換下來的髒衣服用來做枕頭。衣服穿在身上聞不到異味，但放在枕頭底下就不同了，很古怪的味道啊。只好把髒衣服移至腳邊。反正這床兩頭高、中間低的，不用枕頭也不會太難受。

一床和三床的四個人很快就進入了睡眠狀態，只有我和父親還醒著。哪怕這個人不打鼻鼾，清醒與睡眠狀態下的呼吸聲也略有不同。吳姨用三張我們白天坐的木椅拼在一起睡，居然睡得也很香，率先發出可愛的小鼻鼾。她後來告訴我，自從趙叔一個多月前入院，她就開始這樣睡，已經習慣了，每晚都睡得香香甜甜。

我做了個可怕的夢。之所以記得這個夢，是因為這個夢特別。我夢見我與明攫還讀中學，偷了父親的香菸，跑到三樓的露台抽。明攫說我臉上有痘痘，我輕擠一下，破開個黃豆大的口子，血像高壓水槍一樣噴射而出。明攫拿來紙巾讓我按住，白色的紙巾一下子被血染紅了。我的臉、眉毛、眼睛和脖子，甚至頭髮，到處都是血。然後突然被驚醒。

倒不是被夢中可怕的鮮血驚醒，是外界有異響──「阿芳、芳芳、芳芳，你在哪裡，你不要離開我……」（二七）