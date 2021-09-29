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南柯記（六）

潘宙

他可以想像每次檢查過牙齒後，兒子跟著母親順便進超市買東西，和他小時候一樣。

超市和他小時去的傳統菜市場當然有很大的不同，傳統菜市場他印象最深刻的是賣香蕉的攤位，簡直就像走進了香蕉園，一大串、一大串香蕉密密豎立，要買多少，蕉販才用刀砍下來。市場後面則是賣魚的，一桶一桶活蹦亂跳的鮮魚，撲面一股腥氣。同樣散發著血腥味的是市場內賣肉的攤檔，夾雜著秤錘敲在盤子上的金鐵交鳴。現代超市則安靜衛生，冷藏的肉類都沒有了這些氣味。

他深吸一口氣，聞到的不是魚肉腥氣，而是淡淡的烤麵包香。超市對面、道明銀行旁邊有一間小麵包店，他平時都沒留意到，新出爐的烤麵包香卻一下子把他帶回到四十多年前。

戰爭結束後幾個月，他們還沒完全適應按戶、按人口分配糧食日用品的制度，其中一種卻是受他們歡迎的。不知來自哪個國家的罐裝果汁，當然不是美國；有好長一段時間，他們都不會見到來自美國的產品了。那些果汁的包裝也不如美國罐頭的好看，貼在罐子外面的紙張顏色黯淡，他們猜想是某個非洲國家贈送的，大概是祝賀革命政府趕走了美帝吧！他們分配到不少，可以天天喝，喝到幾十年後的現在他都還記得，每天下午他會到外面街上、一間已被接管的法亞銀行旁邊的麵包店，等他們新鮮出爐的牛角麵包，回家配果汁吃，細細咀嚼殖民時代遺留下來的法式風味，是那段期間他唯一保留還算愉快的記憶。

他走過道明銀行和麵包店，也走過幾十年前的法亞銀行和麵包店，來到另一條小街，往右轉就是他以前常光顧的租書攤，他和兄姊從那裡租到各自愛看的時尚娛樂雜誌或小說漫畫。（六）

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