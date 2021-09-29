趙梅英／圖

腳邊是輸送帶進口，流進來的壽司碟、茶杯在污水河中堆成堤防，後方水槽放著服務生收進來的麵碗。地板又濕又滑，沈虹穿著高筒雨靴，先撈髒碟子落成十來個，往洗盤機洞裡放，再轉身把茶杯跟麵碗擺滿塑膠籃，推進蒸氣洗碗機蓋上。

雖說是自動清洗，底下的髒碗碟多了會卡住，上頭出來的乾淨碟子堆太高又會墜落。固定時間內非得完成一個循環，好比耍雜技的得準時接住手榴彈。

撈碟子要蹲下去，搆機器要踮高腳。愈急拿碗盤的手愈滑，不留神整疊又滾回髒水裡，濺得她滿臉滿身。兩個鐘頭下來，腰後面隱隱有哪條筋發緊。第二天早上起身，一陣疼痛駭得她差點失聲號叫，慢慢滾下床如重物落地有聲，又引得簾幕外哪位房友嘟囔。

要真扭傷了不能上工可糟，沒醫療保險 ，更付不起自費看診。她小心翼翼，熱敷加國內帶來的藥膏貼布自力救濟。熬到周末休息打電話，那頭傳來歡快的語調。

「沈姨，我跟幾個朋友要租學校近旁的公寓。」

沈虹一驚：「不是說今年都住宿舍嗎？」

「啐，我那個室友很不乍地，宿舍裡也吵得沒法學習。」

聽到後面半句，沈虹要責問的話變得吞吐：「別人不也都住得好好的？圖書館也可以學習啊！而且住宿費都繳了，能退嗎？」

「不清楚，可能退一部分吧！合租也多不了多少錢的。」

怎麼不說「少不了」多少錢呢？沈虹揉著腰，想到律師留言：辦身分的case有進展，請速來事務所繳清餘款。

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沈虹找到了份額外工，到88超市的烘焙部門幫忙。天冷麵包發酵時間長，每天半夜進去準備。商用麵粉、砂糖動輒幾十磅，用小車運到工作 房後，還是得用軀幹當槓桿，抱紙袋往塑料箱裡倒。裝麵團的攪拌碗更沉重，沈虹根本舉不起，只能用大型刮刀分次移到面板上。好在師傅也怕她哪裡折斷，沒嫌她慢。

回住處只倒頭就睡，不巧某東北大嬸硬來搭話，她說溜了嘴。大嬸們都在按摩店打工，聽到沈虹高一個檔次的文化水平，大驚小怪起來。

「您別嚷了，」沈虹感覺臉上發燒，「念過大學又怎樣，再說我英文還真不行，在這能幹麼呢？」

「可以不要來唄，我們是在家鄉也沒賺頭，出來辛苦幾年，存夠本給兒子買房就回去了。」

聽到「兒子」，沈虹腦裡快速飛過的是數字，跟陶陶傳來的短訊：

「跟班上這個女同學定下來了……畢業就準備結婚。」

本來不是準備考研究所的？照片上的陶陶黑了點，沈虹安慰自己那姑娘人看著倒乖。

現在可沒有包分配這種事，兩人忙著找工作。女的能幹，專業也好用，就是家境普通沒法幫忙。房價上漲，原來沈虹準備的頭款看看不夠。

沈虹回過神來苦笑。文化水平？不管什麼水平，換算不成薪水，白搭。

「我看妳那又切菜、又洗碗的差事別幹了，」大嬸好心建議，「來來超市旁邊不是開了一家燒烤店？外面掛滿紅燈籠那間？可火咯，人排到隔壁再隔壁。我一個朋友去那兒幹活，說小費好拿得不得了，妳試試唄。」

做服務生的英文不能太差，這是沈虹卻步的原因。她不禁自問：為什麼不找機會練習呢？沒有時間？

拚命努力，也拚命逃避？

沒想到她硬頭皮一試就被錄取，或許樣貌比其他大嬸還是有些優勢。上工不久，店裡來了一大幫年輕人，看起來不過瑛瑛年紀，有幾個像高中生，衣著品牌明寫「富二代」。同事努著嘴暗示沈虹瞧停車場，藍寶堅尼、法拉利、保時捷成排。

豪客們叫滿兩桌子餐點酒水，諠嘩笑語如入無人之境。沈虹送菜到隔壁桌，兩個中年男人本來在談生意，現在根本聽不清對方，皺著眉頭只說：「算了，吃菜、吃菜。」

年紀大些的除下夾克，沈虹看見衣服上繡的字脫口而出：「欸，您是麗江大學的？」

「對啊，難不成妳也是？」中年人笑著問，並沒有加上一句「怎麼在這裡端盤子」。

「我是。」沈虹意識自己說的淡定。

年分、專業核實，學長、學妹當場認親。「妳得來參加咱們美洲同學會！這T恤就是會上發的。湊巧，下個月在洛杉磯，交換個聯絡方式，到時候坐咱們的車吧。」中年人加上一句：「朋友兩口子都是麗大，我太太不是，也每年跟著去熱鬧，輪流開一部大休旅 車。」

朋友，沈虹猛然記起，不知多久都沒打給陳莉，不知她有沒有去過這聚會？不及歉疚，她就被匆匆叫回廚房走菜，擺笑臉給鄰桌送酒杯。自然服務生不去碰檢查ID這件事，即使幾個女孩怎麼看都未成年，怕牙齒上色，用吸管喝著紅酒。（三）