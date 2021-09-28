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殺死東三省人？中國東北的「暴力硬停電」風暴

麻州華裔兄妹被中國限制出境4年 已獲釋返美

不讓眼淚掉下來（二六）

李東文

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我回家跟母親簡單說明情況，匆匆吃幾口飯，又急急忙忙趕回醫院。剛進病房，我就取了便壺替父親把尿。他早幾年切除了前列腺，憋不得尿。

父親舒服以後，指指牆角的折疊床說，是他幫我向醫院租的，六元一個晚上。

這是在醫院照顧了父親這麼多天，他第一次主動對我示好。幾十年來，父親對我懷有若隱若現的敵意，似乎刻意跟我保持理性的距離，不至於疏遠，也絕對不親密。

顏色曖昧的帆布床看起來很舊，坐上去屁股能感覺得到底下的鐵架子。劉姨拍拍自己正半躺著的松木躺椅說：我這張，十幾年前他中風時買的，九十元，既能當懶人椅坐，也能放下當床睡，為我省下不少錢呢！

我說：醫院的創收層出不窮。

不知是因為心理上的緣故，還是的確如此，我覺得醫院的夜晚明顯比白天陰沉，比白天更令人不安，雖然天黑以後的燈光讓病房看起來比白天更加亮堂。我與妻子互發資訊，交換各自的情況。

兒子小政的高中已經開學，他寄宿，買了新的床上用品，每六人一間帶浴室的宿舍，單床，有櫃子、書桌、空調、風扇和晾衣服的陽台。無法親歷兒子新的學習階段，令我頗覺遺憾。妻子又傳來一些資料：住宿承諾書、健康承諾書、紀律承諾書、高中新生常見的困難和處理建議等等一大堆，比我替父親簽的住院文件還多。我心想，為何什麼都要家長承諾？未必孩子在學校出問題，全都是家長的過錯。妻子又說，這是全市管理最嚴格的高中，據說半軍事化管理。

過了會，我正在低頭看書，被頭頂突然響起的電視聲驚嚇了一下。（二六）

中風

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