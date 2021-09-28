「妳還別說，真的是比上班還忙。四個孩子，事情多得不得了。今天是趁周末先生在家，看著艾蜜，我才得空跑出來買菜。」

「艾蜜怎麼樣了？」她心中好奇，順勢問著。

「還不錯。足部已動過一次手術，上過石膏，穿支架也有些時候了。醫生說要矯正好，還得再動手術。就是不知道還得動幾次，看情形吧。現在在學習站立和走路。另外，她也戴上眼鏡了。」

「真不簡單。」她由衷感嘆。

「可不是嗎？妳都不知道這孩子有多棒。動手術、上石膏、穿支架，多不舒服呀，丁點大的孩子，哭得快斷氣似，鬧得天翻地覆。後來大概是發現支架可幫助走路，才乖乖聽話的。哭當然照樣哭，但不怎麼鬧了。」

哭得快斷氣是什麼模樣，她想像不出。是涕淚俱下、聲嘶力竭、臉色發青？她想像力不足，正自發怔，卻聽伊蓮接著說：「噢，對了，我手機 裡有艾蜜照片，妳瞧瞧。」

她仔仔細細瞧了：照片中艾蜜戴著一副眼鏡，著白紅格子上衣、深紅短裙，裙下露出兩隻小細腿，膝蓋以下上了支架，腳上穿著矯正鞋；身子左側靠著沙發，右手扶著茶几，笑咪咪站立著。

看到艾蜜天真無邪的笑容，她不知怎地想起雨過天晴這話。是的，這孩子的人生起點曾陰霾密布，但往後，陰霾必會逐漸散去，然後，天晴地朗。沒錯，艾蜜是有福分的──在成千上萬的孤兒中，是她讓伊蓮夫婦給選上了，從此乾坤逆轉，另樣人生迎面而來。

她對伊蓮說孩子長了不少，臉色也紅潤了。（八）