他在巷口站定，彷彿調校自己在天地之間、在時間大河之中的座標：他的左邊是以前的影碟店／戲院、如今的星巴克 ；馬路對面曾經是溜冰場。而在右邊──他轉頭一看，不禁失笑：這個店面最初是做什麼的他不清楚，但十幾年來不斷變換著，開過健身 房、YMCA，一度甚至有個貌似（或故意裝扮成）吉卜賽的女人租了前面一個小房間，給人看手相，現在則是一間地產公司。他小時上學的路上，巷口右邊也有這樣一個店面，開過飯店、中藥行，還有什麼他都記不清了。同樣都不長久，過一段時間又見有人來裝修一番，大展鴻圖。

太陽已出來了，照在背上暖暖的十分舒服，天氣預報說午後溫度可能會升到二十度以上。他看見自己的影子，長長地向前伸展，彷彿急不及待地拖著他往前走。他記得，幾十年前每天上學時，他的影子也是這樣像要趕去哪裡似地走在他前頭，下午放學時又搶在他前面，急急趕著回家去。

有什麼好趕的呢？他在心裡對自己的影子說：不管路有多長、多遠，走走總會到的不是嗎？

他繼續前行，左手邊馬路對面有一條小街，一直走過去的話，就是他們常光顧的超市，和在老家時母親每天會去的菜市場同一方向位置。他小時不常陪母親去買菜，但他的牙醫在菜市場附近，看過牙醫後，母親順便買菜時，他就跟在後面提菜籃子。

小時他牙齒不好，常有蛀牙，換牙的時候有的乳牙又不肯自己脫落，要勞煩牙醫給他拔。他記得每次拔牙後的疼痛、記得藥水的氣味、記得牙醫的白袍，卻不記得他的樣子了。

現在他兒子的牙齒沒那麼多問題，不過是定期一年兩次，由他或妻子帶去檢查而已──他們的牙醫當然就在超市附近，只隔著一條馬路。（五）