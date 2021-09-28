趙梅英／圖

偶然，她得知大學同學陳莉也在加州 ，看地址無法確定離LA有多遠。猶豫半天，提起勇氣從家裡撥電話。

「Hello？」

熟悉的聲音沒變。

「陳莉，我是沈虹，我在美國。」

電話彼端炸開：「妳沒哄我？在哪？」

「欸，我跟妳說，不好打太久的，現住在洛杉磯別人家，這怕算長途……」

陳莉語速直接飆高：「長途？妳以為現在啥時代？妳沒手機嗎？」

沒，因為還不確定負擔得起月費。

陳莉簡單扼要問清楚地址，更簡單地扔下「明天我過來」。沈虹仍搞不清楚她在哪，不會是要坐飛機的距離吧？

「我天，妳開了七個鐘頭的車？」

星巴克裡，陳莉大口吸草莓星冰樂，沈虹只喝熱開水。

「早習慣了，讀研究所的時候在南加州，吳兵在北加州做事，不是他下來就是我上去。妳怎麼不聲不響跑來美國，還住在人家的maid room？」

沈虹正擔心今天的晚飯，沒心情長篇大論。不過沒必要，幾句敘述已讓陳莉火不從一處來。

「這是無償傭工，哪是什麼朋友幫忙？看看妳住的什麼狀況、做的什麼活？」

「但……房租也要好多啊！」沈虹遲疑著質問。

「那個破房間沒有獨立衛浴是租不出去的！她白白得了一個下女。這裡人工貴，會做中國口味飯菜的更難找，包吃包住也要給月薪啊！加州行情高，兩三千跑不掉。」

沈虹心中浮現損失的數目。

「到我家來，就咱們倆。沒房租，不幹活。」

沈虹搖頭，瑛瑛在南加州，她不能跑遠。好歹陳莉讓她意識別再久待，還初次感覺，在水裡掙扎有人丟個救生圈過來。

●

很遺憾陳莉忘了，沈虹的簽證並不允許工作 ，而不報稅的黑工被僱主欺負總有苦難言，沈虹下定決心，賭當地名氣收費第一的律師辦身分。經陳莉朋友輾轉介紹，她得了一份住家保母的工。

夫妻是台灣移民，太太還算和氣，只是小孩總「啪」一下把食物搧給地板吃，沈虹費盡心思也不見成效。女主人說算了，隨他吃多少吧！男主人明顯不悅，臉色陰晴轉換讓沈虹心頭一突。她努力回想陶陶幼時怎麼照顧，但最小的時候是送回老家給父母帶，大些接回來，也沒有眼前的孩子這麼難搞。

這天小孩坐在高椅上，照常尖叫搥桌子，把沈虹精心製作的營養煎餅丟回她臉上。沈虹努力哄騙，聽到太太遠遠在臥室裡喊：「哎呀，我的錶不見了。」

幾天前太太生日全家出去慶祝回來，先生似乎買了一只名錶當禮物。女主人平常並不珠光寶氣，討丈夫高興戴了幾次，還沒來得及收到銀行保險箱裡。

接下來裡頭傳出「鏗鈴匡啷」的雜亂翻動聲，沈虹沒意識到危機，忙著收拾餐桌上下的狼藉，直等到先生以比平常還難看十倍的面孔站在面前。

「沈虹，妳有看到太太的手錶嗎？」

後來她才明白，這種rhetorical question並不是一個真正的問題。

「沒有啊，一會兒孩子睡了，我幫著找找吧？」

先生沒再說話，轉身走開。那邊房裡變成了爭吵聲，隱隱聽到「你也不要隨便懷疑人家」之類的句子，沈虹忽然明白了。

她極力想記起那只錶長什麼樣子，但毫無印象，又跪著在自己床下房角落拚命查看，生怕是老鼠什麼給叼到她這兒了。她不知怎麼申訴，也不明白為什麼有申訴的必要。但即使把行李鋪蓋全攤開讓檢查，也是徒然。

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解僱等於無家可歸，沈虹在華人區找了個所謂的旅館，和陌生男女擠在同間獨立屋裡，用布幕隔開的客廳睡滿一票人。她不想再麻煩陳莉，也對住在僱主家心有餘悸。

接下來還是得找工作。頂著火毒的太陽，購物中心商店一間間挨過去，唯一的徵人啟事卻是日本餐館。沈虹既不會日文，也沒吃過幾次日本料理，咬咬牙推門進去，發現店主到客人幾乎都是老中。

這間mall被韓裔收購，翻修後房租漲了將近百分之五十，店家紛紛出逃。餐館在當地人氣高，老闆不想搬，又碰上兩名老墨員工嫌錢少離職，急著找人。沈虹沒身分工作領最低薪資，沒有福利。萬一遇到移民局 臨檢，先裝作是來幫忙的親戚，逃不逃得過那只好禱告上帝。

早晨她先解凍魚塊，然後逐樣切片。要求很簡單，每塊生魚的重量誤差不超過一克。這雷同做麵食揪劑子的道理，用蒟蒻練習兩天後，能夠抓得相當準確。壽司師傅三年出師的故事在這當笑話：飯糰都是機器「捏」的，出來成方形就好，人工只負責放魚貝類上去，流水線製作。拉麵、烏龍麵湯頭全靠調理包，反正客人吃不出差別。沈虹切完魚，就得去熟食station忙活，但這些比起洗碗都是小菜。（二）