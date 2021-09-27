趙梅英／圖

以有涯隨無涯，殆已。

──〈養生主〉

沈虹走進黑暗的房間摸索坐下，手裡還牢牢捏著那張紙。

在寂靜中，她莫名記起第一次跟玉柱對吼的場面。那是結婚後幾個月？

窗縫透進一絲月光，衣櫥門鏡映出的肩有些駝。

●

沈虹年輕時有股天然的風韻，身材高䠷，一襲寬袖白衫，即使不施脂粉，走在路上總惹幾個工科男黏噠噠圍繞。雄性蒼蠅佔隔壁宿舍地利，攆走十分困難。幾個同學相繼被拐騙，她不免俗跟著不加深思，只盤算：已經大四，務實的都準備分發工作 ，早把談對象搞定才有效率。選了化工系的玉柱，確定都能在縣城落腳，兩人匆忙去領證。

接下來的日子逐漸變成音高加分貝的競賽，沒想到世上可以有兩個那麼不對盤的人，不幸的是，往往這種情形下，還可以生出孩子。

那天動上了手，玉柱力氣大，沈虹踉蹌栽倒床上，又緊接著挨了一掌，煞不住車，滾落到靠牆角的縫隙裡。從紫腫的眼窩縫裡瞅，只見對方似乎想上來掐自己。她一驚，猛地生出勁往外衝，把門狠甩在他鼻梁上，聽到後面小雞被踩扁似的悶哼。

終於離成，沈虹帶著陶陶漂去北京 ，她想從餬口做起，總能闖出點名堂，好容易爭取到中央電視台編輯的缺。養活自己雖不成問題，但要在這城市讓陶陶上最好的輔導，即使住在四環外，天天通勤兩小時以上，還是捉襟見肘。

她遇見了老王，一個勤懇老實的公務員。老王原來的妻嫌他賺的少，把孩子留下走了。帶女兒單親爹跟帶兒子單親娘湊起來適合不過，第二次結婚沒有相片、婚禮，也沒有通知朋友、親戚。

「我們好好過日子唄，那些表面工夫就省了。」

那時她在電視台搞了幾個風生水起的項目，忙得團團轉。日子出乎意外順利，兩孩成了兄妹相安無事。沈虹盡力運用層層關係，讓老王節節晉升，一家人坐實有房、有車階級。當初說老王太矮、太窮、其貌不揚的朋友們一個個閉嘴，沈虹不無得意。

然後老王就被請去「喝茶」，繼之演變成「雙規」，直到最後，沈虹也沒搞清楚到底哪兒錯了。就在兒子要談朋友、女兒要出國留學的節骨眼，一家之主的父親給搞出局，無限期拘留起來。泛泛之交到好友，迅速銷聲匿跡。

白使了不少存款打點，老王寫來的信暗示沈虹顧好孩子，不要再做無謂努力。尤其瑛瑛這時出國是最佳選擇，避開是非，要能留在國外發展，就別回來。

瑛瑛卻突然不想去，說怕不習慣，怕這怕那，連申請簽證也拖著，成天和一班朋友城南城北晃蕩，沈虹急得慌。走到這一步，難道最後竹籃打水嗎？她拚命辦妥簽證，不只是瑛瑛的，還有自己的。

「媽，瑛瑛念書，妳去幹麼呢？」在外地讀大三的陶陶打電話回來質問。

「到底是女孩子，我跟去放心些。」

「妳不管王叔了？那我呢？」

「你多大歲數了？就是不想對不起王叔，才要去看著瑛瑛，上軌道我就回來。」

她沒說如果瑛瑛能念下來，第二年的學費還不知在哪。雖她還留著一筆老本，但那是打算給陶陶結婚當頭期款買房的。

沈虹四處打聽美國 可以做什麼工作、要什麼身分，直到在東京轉機時走散，她才發現不用中文，什麼都說不出口，只能用蹩腳的發音重複「洛杉磯」。

●

機場有拿著牌子來接她們、會講中文的司機，下車時向她要五十美元，看她絕對是頭回來美國，再提醒：「小費！給個二十元吧。」

沈虹嚇壞了，又不敢吱聲，等車子遠去才記得呼吸，打量眼前的兩層獨立屋。

投奔第一站是前同事詩莉的家。女主人跟在國內明顯不同，一副居家打扮，胖了不少。詩莉在電話裡說過，她們家後面有間空房，沈虹可以暫時借住，「順便」幫她們弄弄飯、搞搞衛生，這樣房租就不計。

瑛瑛無事搬進宿舍，鬆了一口氣的沈虹，買齊所有中文報紙，盤算怎麼找工作補貼。沒料到接下來要打掃又要做飯，詩莉家並不是想像中的一家三口，而是老人加寄宿姪兒的七口人。

「不好意思，媽媽是吃素的。」

「阿姨，我打球餓，喜歡肉多一點。」

「牙不好，拜託妳煮爛一點。」

「北京來的肯定會做麵食吧？結實一點的來勁。」

「我血壓高，不要多放鹽。」

「老了遲鈍，現在偏好口味重些。」

沈虹傻了眼。

在國內時忙，其實飯菜往往打馬虎眼混過去。如今光切洗燒一趟耗掉大半天，再來一輪，天就黑了。

入夜沈虹才躲進小房間，在燈下細細察看分類廣告。求職欄畫滿黃線、藍線，能辦身分的律師圈了又圈，一日日劃掉希望再重拾希望。（一）