不讓眼淚掉下來（二四）

鄭叔安靜地躺在床頭調得高高的床上，眼睛瞪到很大看電視，好像電視惹得他極度生氣一樣。劉姨端著插有吸管的杯子放到他面前，他吱溜吸幾口，又專心看電視。

劉姨說：你休息一會吧，不停地放廣告，有什麼好看呢？

這句話鄭叔聽得很清楚，用很大的聲音回敬：「要休息你自己休息，不要擋住我！」

我抬頭見到鄭叔被包紮成木乃伊狀的右腳，搭在床邊高高的護欄上，腳掌直衝電視的方向，同樣包紮風格的右手舉高放在頭頂。

父親的主治醫生，蘇醫生，進來喊我和父親，跟他一起去隔壁清創、換藥。那個大的痂，一層一層地被揭走，已經基本清理完畢，剩下些極細小的腐爛組織。室內光線不大夠，醫生讓我幫忙用手機 電筒照著傷口。

強光照射下，父親小腿上的傷口尤其恐怖，凹下去一個大坑，像個微型鍋底，只不過真正的鍋底黑色，他的艷紅，中間夾雜有細小的黑色可疑物質。這些可疑物質十分細小，醫生像用鼻子去聞傷口一樣貼得很近。

父親痛苦地呻吟，腳往外拖，醫生讓我按住父親的腳。我柔聲說：爸爸，你忍住別動，要不然鑷子有可能會刺傷你的。

醫生說，傷口已經清理完成，也不再有炎症，但恢復得很慢。

父親的血糖 不高，身體各方面也沒問題，原先高的腎指標複查後恢復正常，恢復得慢是因為年紀。

醫生說可以試下用「負壓艙」，利用密封艙的壓強差，將新肉吸著往上生長──但是有兩個問題，一是這部分的治療要自費，儀器是一次性的，接近兩千元；二是病人裝上這個以後，必須於床上靜臥，一旦活動，吸附著皮肉的儀器就會漏氣失效。

那就用吧！父親已經住院超過一星期，別說他，連我都已經開始不耐煩。（二四）