這麼多年，家裡終於來了一個人，不是愛又傷害過她的人，卻是他的同胞手足。他已經去了那個遙遠的地方，臨走沒對她說一句話。小夏說他走得很快，正吃飯，筷子掉在地上，就撒了手。若子忍不住冷笑，說他倒修了一個好走法。

但若子最終還是帶著小夏回到小店，她自己也不明白，為什麼語言就在舌尖上，就改變了辭彙，也改變了心意。回到紐曼街，她和小夏下了巴士，看見吉米拎著買酒的布袋子，正穿過馬路，要到黎巴嫩人的店去買酒。

若子就讓小夏等等，緊走幾步，趕上吉米，說讓他回店裡買酒，想到他以前給的小費，就算他付過了。吉米聽了有些不好意思，說：等我有了錢，一定還給你，我保證。然後跟著若子折回來。一條斑馬線上，兩個老人一前一後相跟著，化干戈為玉帛。

天氣真是好，這幾天是入冬前最好的天氣，老天爺做媒，響晴著，讓樹葉乾得透徹，嘩啦啦響得銀鈴一樣。人們心裡明白，一陣風來、一陣雨來，樹葉就集體下落了，美過、燦爛過、枯萎過，零落成泥。若子突然想起認識秦小冬那年，他們從莫斯科餐廳裡出來，已經是黃昏，是秋天的黃昏。北京 的秋天是最美的，樹葉也是最美的，那一樹一樹的紅葉，燃燒著，像火焰、像青春。秦小冬站在樹下等她，一棵巨大的樹遮住他的臉，若子恍惚覺得她又一次看到秦小冬，只是他倏然消失了。

若子突然感到沒有什麼可抱怨的，秦小冬有他的生活，若子也有自己的。憑著這一雙手，她養活著自己，帶大了孩子。如今秦小冬走了，自己也老了，心中的疙瘩也該解開了。誰能站在天堂門口清算俗世的愛恨？秋天的樹葉、春天的花朵，都是老天的饋贈。

她站在門前的楓樹下抬了抬頭，沒來由地想起那兩句詩，她忘記了誰寫的，但記得很清楚：不知道原諒什麼，好像一切都可以原諒。（全文完）