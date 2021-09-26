薛慧瑩／圖

來這個雜貨店唯一就是買獎券。除了每星期兩次的六合彩之外，母親還喜歡玩那種幾塊錢一張的刮刮卡，不時刮中幾塊錢的小獎，也曾幸運中過一百幾十塊的，回來店裡兌現，同時再買幾張卡。一次他帶小兒子來替母親買刮刮卡，從櫃檯種類繁多的卡中挑選母親常玩的那種，一回頭，見到兒子正從冰箱中挑選冰淇淋。當時他就有種異樣的感覺，現在才想起來：小時隨母親到館仔買醬油，他就是那樣從店裡的冰箱中，挑一根冰棒或一瓶酸奶酪。而那時不管汽水還是奶酪，容器都是玻璃瓶子，空瓶子可以帶回店裡循環再用，不製造垃圾。

如果環境不變，他一直留在老家的話，兒子也許一樣會跟他到巷口的館仔買醬油，順便為自己買一根冰棒吧！只是那個兒子還會是現在同樣的兒子嗎？他的妻子，又會不會是現在的這個妻子呢？

他把這個發現（現在的住所和老家的地理對應位置，不包括因此而受影響可能有異的親子關係）跟妻子略略提起。妻子一開始有點敷衍地應了兩句，過了一會，卻回來問他：「那麼海毗呢？」

「海毗怎麼樣？」他一時沒會過意來。

「照你這樣說的話，海毗不就是湖濱了嗎？」

以前在老家，他們稱為海毗的不只是港口碼頭一帶真正的海邊，也廣義地包括東流入海的西貢河沿岸。

「我以前就住在海毗附近啊！」妻子說，他也馬上想起來：妻子和他是在這邊認識的，他雖沒見過她老家那邊的房子，但在多倫多，她婚前和家人住近湖濱。沿著安大略湖有寬敞的湖濱大道，而在老家，西貢河畔以前是簡陋的木頭房子，現在都拆掉了，沿河也建起了一條同樣寬敞的東西橫向大道。

他鼓勵妻子去想老家附近的店鋪，和湖濱她娘家是不是也有類似的對應情況。但妻子顯得不大有興趣：「每個地方不都是那樣的嗎？雜貨店、餐廳、戲院、學校、咖啡 館，誰家附近沒有一兩間？」

「你們老家附近應該不會有溜冰場吧？」一旁聽了半天的兒子也搭了話，語氣卻有點揶揄，顯然是成心跟他抬槓：老家是熱帶地區，怎麼會有溜冰場？但他們現在的家附近也沒有，最近的露天溜冰場在好幾個街口以外的公園裡。

「不是公園那個，就在大街外面。」兒子說。

「在這裡？有嗎？」

「現在沒有了。」兒子在手機上寫符咒似地指畫一番，找出一張照片給他看。照片上是一塊橢圓形的匾，這種匾他認得，常常在一些有點歷史的建築物外面可以見到，告訴人們這座建築物以前是什麼什麼地方。兒子給他看的照片上那塊匾，說明那裡曾經是一個溜冰俱樂部，培養過不少加拿大 著名的溜冰運動員云云。他看著匾上的地址，沒錯，就是外面的大街，門牌六百幾十號，一時想不起是哪一段。

「就是星巴克 對面啦。」兒子說。

星巴克對面的確是一幢古舊的建築，好像也有上百年的歷史了。從星巴克他想到的是，它的前身百視達影碟店，對應著影碟店的老家巷口的戲院……他抬起頭對兒子說：「就有這麼巧，以前我們老家那間戲院對面，就是個溜冰場。」

溜冰場其實只存在過很短的時間，要不是兒子提起，他都幾乎忘掉了。那是什麼時候的事？終戰前一兩年吧！那時不知怎麼，忽然流行起溜冰來，溜冰場到處都是。熱帶國家的溜冰場，溜的只是光滑的地板，不是加拿大這樣的真冰，溜冰鞋既沒有鋒利的冰刀，也不是直輪的。他們那時的溜冰鞋看起來像一輛小跑車，四個輪子在前後四角，好處是不會像直輪溜冰鞋那樣容易跌倒。（三）