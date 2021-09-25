可網上有關領養的資訊林林總總，她再三瀏覽，仍不免有目不暇給之感，不知從何下手。好在雖然談不上去蕪存菁（每條資訊好像都有用），她也大致了解了：她得選個收養機構，然後填寫申請表、提交經濟保證書、與機構負責人面談、讓社工到家裡探訪……總之程序冗長，步驟繁多，得逐一完成，無法一蹴而就。而且，不妨在申請書外附加一信，闡明收養孩童之意願及動機。信不必情文並茂，但得懇切真摯。

說到底，領養孩童終究不是兒戲，得嚴謹對待。她不是逛街購物，東西合意則留，不合意則退。她是在替一個與自己毫無血緣關係的孩子譜寫人生，責任之大，足讓她誠惶誠恐、汗流浹背。怎麼說呢？她猶如站在山岳下，望山，山高峻壓頂；又猶如站在大海邊，望海，海浩瀚無垠；而她何其渺小，能手攜領養之孩童共度無災無難的人生嗎？

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但拖延不是辦法，她最終還是把申請書寄與領養機構，雖然仍患得患失，不知她的決定是否正確無誤。另外，在等待機構回音期間，她不知怎地又添一憂思（無端飛來，又揮之不去），想著：萬一，萬一領養的孩子不健全，那如何是好？

想想不免氣餒，彷彿束裝待發，卻偏遇路障，一時前行不了，惶然四顧，心急火燎地尋一通行之道。可就她這麼一個時常看不清路標的人，通行之道在哪兒呢？

她不知道。她只知道，她的遠愁近慮，在親眼見到前美國 同事伊蓮領養的中國 孩童後，非但沒蒸發不見，反而具體化了。領養孩童亦不再是一個抽象概念，而是她該付諸行動的事了。

那天是三五朋友野餐聚會，伊蓮抱著一看似兩歲左右的孩子，興高采烈地對大家介紹道：「這是我家新女兒，是我們兩星期前從中國接來的，中國名字叫蜜蜜，現在叫艾蜜。你們看看，很可愛吧？」（五）