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預定25日上午抵深圳 孟晚舟飛機上發文：近鄉情更怯

孟晚舟搭中方包機返國 刻意避開美國及周邊空域

醉花陰（一一）

陸蔚青

若子看看小夏，看到她眼角細密的皺紋，若子想，她也老了。若子本來不想見小夏，與他有關的人她都不想見。那兩個老人和他，都已經去了另一個世界，這個家族與她，已經是毫無關聯了。

郁歡聽了咯咯笑。郁歡說：怎麼沒有關係？你在遙遠的加拿大，給秦家養著兒子、養著孫子。若子就笑一笑。想著郁歡的一針見血，心中酸甜苦辣一直向上，到了喉嚨。

這些年的生活，除了傷害還是傷害，但子孫還是秦家的。小夏說，秦小冬聽說自己有了孫子，大笑了三聲，喝了一個爛醉。若子想得出來。秦小冬給她打過電話，說想看看孫子，照片也行，若子直接把電話掛了。那時候若子不認為秦小冬與安迪和皮特有什麼關係。你既然已經拋棄了他們，就不要再把他們當作孤獨中的安慰。

若子覺得，一生中遇到秦小冬是她的不幸。最不幸的是，秦小冬毀壞了她的信仰。她本來信仰純潔愛情，從一而終，但被秦小冬毀壞了。更有甚者，後來她也按照秦小冬的說法去尋找過人性，若子認為秦小冬毀了她的一生。

若子後來換了電話號碼，與秦小冬就此別過。有時她望著窗外，看到四季更迭、雨雪紛紛，想自己從萬里之外來到這裡，究竟是為什麼？若子想來想去，最大的好處，就是擺脫了秦小冬的糾纏。

但是如果走了萬里之遙，只為擺脫秦小冬，那麼秦小冬是不是還是自己的人生目的？想到這一層，若子有些心驚，也對自己有些失望。三十多年努力忘記的一切，還是不能忘記，還是讓她感傷、還是讓她若有所失。

吃過飯，小夏提出要到若子那裡住上一宿，聊聊天、說說心裡話，若子本來是想拒絕的。若子說，明天她要和郁歡去看楓葉，想好好休息一下。蒙特婁的楓葉在這一周全線飄紅，從沙墩到湯波朗。如果明天不去，再過一周，楓葉就會凋零、脫落，疏枝斜上，成為準備過冬的老樹。

如果今晚和小夏同住，若子知道，她會控制不住自己的感情，會說些傷害她的話。（一一）

加拿大

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