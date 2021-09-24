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不讓眼淚掉下來（二二）

李東文

我翻身坐起，訕笑著抹去嘴角的涎水。看一下時間，才睡了十幾分鐘而已，卻像睡了漫長的一天那麼舒坦，整個人精神奕奕。

送飯的阿姨推著小車進來，父親拿了他的那份，清蒸排骨、水煮小白菜、番茄肉碎湯。跟同學約好的時間差不多到了，我跟父親說一聲就往外走。

吃的是台山黃鱔飯，是我要求吃這個的。兩三年沒吃過正宗的台山黃鱔飯，有時想起都嘴饞。在台山以外吃到的黃鱔飯，不管廚師是不是台山人、不管味道多麼令人神魂顛倒，我都認為不是正宗的台山黃鱔飯。而在台城，或者離台城一二十公里的小鎮上，哪怕路邊攤，也會在心裡對自己說：這是台山黃鱔飯沒錯，我們小時候吃的就是這個味道。

我向大家彙報父親的病情，才說了幾句話，突然淚流滿面。這莫名其妙的眼淚，不僅同學，連我自己都覺得意外。他們放下筷子，等我平靜下來，轉移話題，再也不說我的父親。同是中年人，大家都能感同身受吧。

等我吃完飯回到醫院，有個新病人住進了三床，是七十出頭的鄭叔。剛一見到他，我就犯嘀咕，怎麼中風的病人也被安排到這裡？後來才知道，他中風是十五年前的事，這次是因為洗澡被熱水燙傷了。

鄭叔中風後右邊身體僵硬，耳背，有時能聽見人說話，有時聽不見。他的妻子劉姨給他換衣服，讓他抬腳他偏不抬，讓他側過去一點，他當作沒聽見，實在沒辦法，只好喊護士來幫忙。護士經驗豐富，用很正規、很響亮的嗓門，像大人訓熊孩子那樣說話，他乖乖配合，一分鐘不到穿好衣服。

「鄭叔，你右邊的手和腳有傷，要側向左邊睡，別把傷口壓壞了。」護士幾乎在吼。

沒想到鄭叔的聲音更大：「我幾十年都側向右邊睡，你讓我現在怎樣側向左邊！」（二二）

中風

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