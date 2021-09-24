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血緣內外（四）

林弗沙

然而她也可如此自辯：她一單身女人，當垂垂老去、疾病纏身時，沒個子女在側，晚景淒涼，將如何是好？所以領養小孩，不也可視為未雨綢繆之舉嗎？

可這些話說與誰聽呢？母親嗎？她幾乎可以斷定，母親聽後必然會嗤之以鼻，說道：妳以為領養的小孩會跟妳親呀？而如果母親是那話，那她敢否直截了當告訴母親：她是母親的親骨肉，可母親為何偏偏跟她不親？

所以果真要探究的話，親與不親，與血緣倒並無絕對關係。她在成長期間，甚至還曾想過：如果時間倒流，她願否回到混沌之時，依附在母親體內做一枚細胞？或者，如果讓她選擇，她願否選擇另一對父母？再如果，如果她非父母親生，而是被領養的，那她的人生會否全然不同？可儘管浮想聯翩，所有的可能與不可能、所有的臆想與事實，在她出生之後，已非選擇題，而是非黑即白的是非題了。

血緣不是選擇題，是是非題（毋庸置疑）。可領養孩童，在沒有大是大非的牽制下，她是有極大的選擇空間的。她可以堅持領養或放棄，還可以模稜兩可，在灰色地帶裡搖擺不定。藉口是：她得再想想，再想想……

當然，她經常如此優柔寡斷，她知道。可她也是近日才知曉，領養孩童這事，操作起來其實頗為錯綜複雜，絕不像她最初想像的那樣：一旦進入領養程序，只要按部就班完成各項條文需求，便能水到渠成、萬事大吉。

不，領養程序之冗長，與萬事大吉無關。這點她終於了然於心。現在她明白：一道道程序鋪展開來，完全可無限度地衍生出無數枝枝蔓蔓來，而她必須慢慢地、有耐心地斬枝去蔓，再看看前景是否已是一片坦途。如果是，再好不過；如果不是，那她就得另闢蹊徑。（四）

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