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醉花陰（一○）

陸蔚青

若子承認，秦小冬一度成為了她的人生導師。在秦小冬離開蒙特婁之後，若子經歷了一段十分混亂的生活，第一是生存。首先要解決吃飯問題，她給人看孩子、打雜工、借錢開小店，然後開始尋找男朋友。

她找過很多男朋友，在網上。她現在想起來，那大概只是一種傾訴、一種情感的宣洩。網上的情感是可望不可即的，若子喜歡用漢語交流情感。小店裡來來往往的人，著實有些單身漢。漢斯就是一個不錯的男人，他抽菸、喝酒，但很有節制。有時他來，打開門看看就走了。他穿風衣、白襯衫，在電業局做工程師。他喜歡若子，說她有天鵝一樣的脖頸。但他說法語，若子認為語言限制了他們深層的交往。

許多女人是勇敢的，她們敢於與不同語言的男人交往，但若子不能。如果一個人不能通過語言了解她的內心，她就不能接受。她已經很孤獨了，她不能再守著另一個人，繼續孤獨下去。

對於漢斯，若子有些歉意。漢斯在每個節日送花，還把他母親留下的瓷器送給若子。他說這些瓷器來自中國，送給一個中國女士特別適合。後來漢斯搬了家。搬家時，若子的櫃檯上已經有一堆中國瓷器了。安迪仔細研究過，他手拿放大鏡反覆看，最後認為都稱不上骨董。若子把漢斯的情誼看得更重，是不是骨董並不重要。時間是老天的事情，不是漢斯的事情。

漢斯算是個好男人吧！若子想。但五十歲的漢斯一直單身，從未結婚，若子對此有些信不過。一個人，孤獨時間久了，難免有難為人道的特殊性。漢斯是不是一個奇怪的人，若子不知道，她也不想知道。說到底，對於中國女人若子來說，藍眼睛的白人漢斯，只是窗外的風景。若子站在窗子裡，一步都不向外走，漢斯就像街對面那些樹，若子偶爾抬頭看一看，樹與人不是相同的種類。

那些過往，都像浮雲。（一○）

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