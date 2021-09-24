薛慧瑩／圖

他做了一個不算太奇怪的夢。

夢中的他在老家，一家人齊齊全全，且都年輕健康，正在吃越南 餐，炸春捲、煎豬肉等等。吃著、吃著，發覺米線不夠了，這也是常常會發生的事。每到這個時候，他就會被遣派到巷口的小店，買一包線粉回來繼續吃。

夢中的他從母親的錢包裡拿了錢出門，門外卻是他現在多倫多的家所在有林蔭的小街。而他一點也不覺得奇怪，出門向左轉，在下一個街口拐個彎向東，走到有紅綠燈的大街上。過了馬路，專門賣自製米線的小店就在街角，店面、看店的越南人、他們養的友善大黃狗都和幾十年前一樣，連白綠兩色的地磚也像以前一樣一塵不染，他甚至聞得到米線特有的那種淡淡的酸味。店裡的人用一層蕉葉再加一層報紙包著米線，他接過來，付錢轉身回家。

他知道為什麼會做這樣的一個夢，並非因為他剛讀過的一篇小說 。在那篇小說中，偷渡到外國的主人公一次又一次地在夢中，回到他的出生地越南，看盡當地幾十年間的人事變遷。到小說結束時，讀者才知道：主人公當年偷渡時已不幸遇難了，一次又一次回來探訪老家的是他的鬼魂。

醒過來後，他在鏡子前檢視一遍，確定自己不是死去多年的鬼魂，然後不用上網谷歌，就知道他做這個夢的原因。

就在早一天他下班回來時，妻子告訴他，母親剛才叫她到外面巷口的館仔，買一瓶老抽。「館仔」是一個越南語和廣東話混合的名詞，「館」是越南話，意思是店鋪，他們以前常常叫一些小雜貨店為「館仔」（但有朋友說，那其實是潮州話）。令他和妻子覺得詫異的，不是母親說出這個已經多年不用的詞，而是她說的「外面巷口」。他現在的家不在巷子裡面，「外面巷口的館仔」可能是近來有失智傾向的母親，對以前越南老家某間小雜貨店的記憶。

回味昨夜的夢，令他感興趣的是夢中他從家裡到賣米線小店的路線。在越南老家，他去買米線時，都是出門向左走，然後拐個彎，從另一條小巷穿出去，過了馬路就是米線店。而在夢中，他彷彿跟著本能走過的路徑方向竟然完全一樣，而街道卻又明明是他現在所身處的多倫多，唯一只是越南狹窄的小巷，換成了多倫多可通汽車 的大街。

多倫多不是沒有小巷，但其面貌、功能都和越南的大大不同。

在越南，尤其在他們以前居住的堤岸區，每一條巷子都是一個小社區，房舍密集至幾無隱私可言，賣零食的、收破爛的每天穿梭來去。比較空曠的地方如果沒被具商業頭腦的戶主開發成賣小吃的攤檔，就是青少年遊戲的空間。他家門外就有這樣一片空地，不下雨的日子，常有小孩甚至成年人，在那玩各種鬥智鬥力或賭博性的遊戲：跳橡皮圈、踢球、擲銅錢……不念書、不打工，無處可去彷彿被困孤島的那些年，他就在露台上百無聊賴地看著，一點也不感到是在虛擲時光。

多倫多的巷子卻不是那樣的。多倫多的巷子只是車道，是兩列房屋後面的車房和車房之間一條僅容汽車通過的小路。汽車的主人作息時間不同，上班、下班時間不同，出入鮮有碰見其他鄰居。一次他晚歸，停好車，關車門時忽然想起張愛玲那篇短文，他探頭往外面看看，淡淡的街燈下只見一長列面無表情緊閉著的車房門，其中一兩戶外面豎立著等待被垃圾車搬走的舊床墊， 一個人都沒有。沒人對他說：「噢，你也在這裡嗎？」……

夢中被錯置到多倫多的米線店，確實位置是什麼地方，他一時想不起來，便走到外面去，彷彿從夢中醒來的南柯太守出發去尋找槐安國。（一）