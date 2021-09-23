但窗簾還像他上次離開時一樣掩著，他不能確定裡面有沒有人。房內黑乎乎，外間是以前人家的灶屋，他直奔裡間，順手扯開半邊窗簾。他看見了「一萬」，她像一尊塑像坐在只鋪著塑膠墊的炕上，背靠著牆，面無表情，眼睛瞇縫著，似睡似醒，懷裡抱著他那把獵槍，槍口頂著下巴。那桿散彈槍雖然射程不遠，但還是有殺傷力的，他嚇得叫出來：「幹什麼，你要幹什麼？」

「不幹什麼。」「一萬」沙啞著嗓子，微微一笑，活過來了似的，眼珠轉了轉，斜了他一眼，「你能來玩，我就不能來玩？」

「把槍放下！放下！其其格，放下槍！」結婚以後，他就沒有叫過她的蒙古名字。這一刻他忽然想起來，她的蒙古名字意思是「小花」，野菊花一樣的小花。

她像被點醒了，兩隻手把槍端起來。他覺得她下一動作就是把槍瞄準他，不由得倒退了兩步。

她翻身下地，把槍口朝下，像個老太君杵拐杖一樣，杵著槍托站起來，輕蔑地笑：「就這破槍還能打兔子呢？」

他這才想起來，他每次打完獵，都把子彈取出來，藏在一個隱祕的角落。除了他，別人不可能找到。

「當然能，你要是想打，以後我教你。」他走過去，不由分說，從她手裡把槍拿過來，「現在，回家去。」

「回什麼家啊！不是要去民政局嗎？」「一萬」「咯咯」一笑，輕佻地推搡著他，有點玩世不恭的放縱勁。

「民政局早關門了。跟我回家，不回家你還想幹麼？」他拉著她的胳膊，第一次感覺到她那麼瘦。

「我沒家，你也沒家。這會兒你何必裝好人，咱們倆就是住在一間房裡的冤家對頭。」說到「沒家」兩個字，她居然哽咽了。

「其其格，十年了，我們的愛是真的，我們的孩子也是真的。」他攥住她的手腕，不由分說拖著她走，「回家吧。」（全文完）