這個女人夠辣，將喜歡沾拈花惹草的秦小冬管得像個青蛙，只在她那一畝池塘裡蹦躂。若子不知道那女人是怎麼做到的，一物降一物。

後來安迪回去找過他爸爸，在那個家住了一個月，親眼見到那個女人對秦小冬的態度。那女人不愛說話，只愛動手，柳眉倒豎。四川妹子練得一手好拳腳，白日吵架，半夜聽到「咚」的一聲，秦小冬被踢到了床下。

若子聽了不禁莞爾，想著秦小冬被打得鼻青臉腫的樣子，她說活該。那個本來是情敵的女人，為她報了一箭之仇。她笑完之後，心中突然空落落的。

若子後來一直都在找男朋友，她很想知道男人是什麼。在她的生活中，男人都是奇怪的動物，是與她相對立的存在。比如父親，在她沒出生時就拋棄了母親，比如秦小冬，一次一次拋棄她。她認為秦小冬既沒有責任，也沒有道德。

「責任」與「道德」這兩個詞，對秦小冬來說，就像天上的星星一樣遙遠，毫無用處，也不能激勵他的精神。頭頂燦爛星空，心中道德準繩，這樣的話語讓若子流淚。她流淚，是因為被感動。她想能說出這樣語言的人，一定是一個完美的人。後來她知道那個叫康德的德國 小老頭一生未婚，只與他的狗在一起。

秦小冬沒有道德律令，也沒有束縛自己的任何教條。他把一生中對女人的需要認為是人性。人性的需要、人性的貪戀、人性的不潔，所有這些都是理所當然。秦小冬有自己一套理論，他說所謂一夫一妻，本來就是違背人性的。在原始社會、父系社會、母系社會，人和動物一樣，不存在律令，只存在本能。

你應該好好學習人性，而不是否定人性。秦小冬說。（九）