王幼嘉／圖

可那也說不準，母親或許會對她劈頭蓋臉一頓罵：「跑什麼龍套，吃飽了撐的！還得意忘形！」或許，或許就會是那話，她猜。

3

不過她這趟回家來，往事不究，卻是有件事想告訴父母親。事可大可小，但宛若氣象，是驚雷巨雨或微風細雨，她無法預卜。所以端看父母態度──或許能無風無雨，天地闃靜，也未可知。

她於是說了：「我打算領養小孩。」

父母親聽後一臉驚詫。可才一瞬間，母親即收起驚詫之色，怒氣滿容，一串串話珠子往她直擲過來，爆得滿天煙硝：「妳瘋了，好端端的領什麼小孩，閒的呀，吃飽撐的呀！也不動動腦筋想一想，妳個單身女人，領個小孩，算哪一門子？搬塊石頭砸自己腳，有意思嗎？」

煙硝味重，她有點招架不住，竟不知怎地忽然心虛起來。但不管怎樣，好歹還是把母親的話珠子接了，彈回一句：「有哪條明文規定，單身女人不能領養小孩？」

「我不管什麼規定不規定的，我只管問妳，妳還要結婚不？妳拖個小孩，還結婚不？」

母親是認定自己句句在理，所以咄咄逼人了。她想。對，她三十八歲，未婚，沒男友，想領養小孩似乎有點匪夷所思，但有何不可呢？

然而母親不待她回答，繼續問：「妳這是什麼時候冒出來的瘋念頭？總有個理由什麼的，妳說，到底是什麼理由？」

見母親聲色俱厲，問話不偏不倚擊中要害，她一時語塞，支支吾吾說不出話，遑論慷慨陳詞了。是了，她領養小孩的念頭到底始自何時呢？

真要追根究底的話，應該是始自年前參加中學畢業二十周年慶典那時候吧？她想。那天，慶典後有聚餐活動，同學們多數攜家帶眷出席，她孤身一人，不僅與會場歡騰熱鬧的氣氛不搭，還活脫脫像個闖入者似──場所中茫然四顧，又不宜退出，渾身彆扭至極。

後來是露西見到她，前來打招呼，她才忙忙整頓情緒，與舊友搭起話來。兩人二十年未見，花信年華一去不復返，往事無暇回顧，只聊今朝。

露西直腸子，一如既往不拐彎抹角，端詳她片刻便奔入正題，問她：「結婚沒？」

她也不忌諱，坦然回道：「沒呢。」

是真的坦然，在婚姻問題上她絕不自卑。甚至，還頗感自傲──她是獨立女性，不依附男人。

可等她見到露西八歲的女兒及五歲的兒子時，竟心有所動了。其實也不僅僅是那倆孩子，會場裡眾多孩子，不知怎地，那晚上個個像精靈似，躡手躡腳悄悄地佔據她心頭。她若有所失，心思紛亂了。甚至，有那麼一剎那，她竟隱隱覺得──原來，自己的生活是如此貧瘠，沒有子女，所以蒼白無光。

這才醒悟，所謂形單影隻，就是多數人在圈內，自己在圈外；或者說多數人在圈外，自己在圈內。圈圈圍繞，進入或跳出，都得大費周章。那時刻，她確實躊躇了──是與多數人看齊或繼續我行我素呢？

說實情，這許多年她單身生活過慣了，雖偶感清冷，但不覺礙事。且自詡能在孤獨中成長，自己成為自己最好的朋友。至於子女什麼的，那是別人家的風景（包括她姊妹家的），她遠遠眺望，景色花團錦簇，無處不美，但不屬於自己。

她的風景是深山曠野人煙少，孩童罕至。當然，兩樣風景兩樣情，原不分高下，可她在聚會那晚，為何會覺得自己這邊的風景黯然失色，且因此萌生出領養小孩的念頭呢？

她自己都不明所以，又如何跟母親解釋呢？所以，在母親的質問下，她詞窮理屈，以致在家數日，基本上一事未成。

4

回加州 自個家後，她仍然是上班、下班忙碌不已。可再忙碌，領養小孩的念頭不僅沒丟至九霄雲外，還逐漸變成一道磨人聲音，時不時提醒著她：有事未了、有事未了……

可這事得從長計議，得嚴肅對待，不是她心血來潮，三兩下即可拍板定案的。首先，她必須考慮周全，如何與非親生的孩子建立感情。再者，她也必須了解，如何教育 孩子。

而最不能忽略的，是她必須弄清自己領養小孩的動機。如果她僅僅是想養兒防老，壽終正寢時有人代為處理後事，那她的動機是堪憂的，還可能讓她羞於啟齒，因為──她只是為一己之利，與愛心全然無關。（三）