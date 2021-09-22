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不讓眼淚掉下來（二○）

李東文

我說這是新品種，也是現在市面上賣得最貴的葡萄。如果我說某種水果很便宜，哪怕這個水果味道很好，他正好愛吃，他也不會吃太多。水果必須又貴、又合胃口，他才會多吃──這是我最近發現的，父親的幾個怪癖之一。

護士送來昨天的消費清單，沒有之前那些天多，但也是大幾百。他每天只是打幾支吊針，藥不用吃，也沒什麼特別的治療，有時真想不通，這些消費項目是怎樣產生的。

父親看著消費清單，又開始絮絮叨叨說喪氣話，情緒漸漸大起來，吵著要回家，不治啦、不治啦，回家等死！

我昨晚沒睡好，一大早又被母親嚇醒，這會正煩躁著，沒好氣地訓他：「死、死、死！整天說自己要死，你有沒有想過別人的感受？」

父親愣住了，扁嘴說：可是我很辛苦呀，我這次可能真要去了。

「爸──我還沒有準備好──」我有些失控，提高了聲音。

我不單單聲音失控，眼淚也突然湧了出來。巨大的哀傷拍在我身上，我有些撐不住，手捂發酸的鼻子，快步走出病房。

情緒控制好後，我回到病房跟父親講道理：人老了當然辛苦，尤其是身體不好的時候。但是老了就承認自己老了，慢慢地生活，慢慢把身體調理好。

「不想調理了，如果能乾脆死了最好──」父親說。

我說：「死是早晚的事，但不是現在。你的時間未到，我們也還沒有準備好，我媽更是沒有準備好。」

「我放心不下你媽。」

「真到了那一天，我會照顧我媽，這個你必須要相信我。但是現在，時間還未到──我看你起碼還能活十年！」

父親難得地咧嘴笑。（二○）

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