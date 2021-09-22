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醉花陰（八）

陸蔚青

安迪只打電腦，不運動，變成一個癡肥的胖子。見到她，也不起身，只看她一眼，又回身打電腦。

若子說：我是對不起兒子，該陪他時沒有陪，欠了的就得還。於是心甘情願將同居的男朋友趕出去。若子本來是不忍心的，這麼多年，只有那一段時間，有人陪她走在夜裡回家的路上。

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若子說：一個人的生活，真是有苦說不出來。有一天夜裡，她突然感到心慌，空落落的慌，一股子涼氣從腳心竄上來，沿著小腿、大腿，一直到了胸口。小腿開始痙攣，連著心臟。小腿和心臟有什麼關係？有一根線，把她拽得木偶一樣。若子知道那一根線，就是孤獨和恐懼。她怕自己死了，都沒有人知道，就像小店對面的斯賓塞，挺著大肚子，大肚子裡埋著心臟起搏器，每天都來小店晃晃。有一天對面樓來了很多人，穿白袍、戴面罩，打扮得好像生化部隊。若子才知道，原來斯賓塞死在自己家裡，沒有人知道，已經爛掉了。

秦小冬回了國，又娶了一個媳婦，生了一個孩子。如今去世了，一分錢也沒給安迪留下，但還有房子。琳琳說要不要回去分財產，母子倆都沉默，沉默中帶著落寞的清高。

若子說：有什麼可分的，當年我什麼也沒要，今天你什麼也不要。

連最後一點情感也不要。若子想。秦小冬剛回國時還給她打電話，每次打電話都命令她回去。

你回來。他說，語氣是秦小冬式的蠻橫，你回來，咱們還是一家人，還在一起過日子。

若子對他這種說辭不能理解。他已經再婚了，還想讓她回去，他們是什麼關係？

秦小冬再婚的是一個四川女人。（八）

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