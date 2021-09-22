王幼嘉／圖

她抗議無效，母親的話又字字戳心，一時倒弄得她啞口無言。可何謂輪迴投胎呢？她當時不明白（今日依然不解），但聽懂討債的意思──討債人難免一副猙獰嘴臉，惹人憎厭。

如今這討債人回家來，面對母親時會出現什麼局面呢？她著實不知，不免忐忑不安。

2

她念高中時與母親有過一場爭執。那年，學校縫紉班舉辦時裝表演會，她想參加，被母親當頭淋下冷水：「妳瘋呀？濃妝艷抹，妖裡妖氣地在台上走來走去，想招蜂引蝶呀？無聊！」

滿頭冷水冰冽徹骨，沒澆熄她心中怨氣，倒讓她頂撞回去：「哪理妖氣了，人家那叫美麗！」

母親哼了一聲，聲色俱厲起來：「妳懂得什麼叫美麗？不好好念書，衣服再美，穿上身也白搭。反正妳休想參加。」

她覺得母親只是為反對而反對，不可理喻。所以也不再辯駁，決心違背母命，放任自己一次。

而後，與母親背道而馳的結果是：她祕而不宣地讓母親退位，轉而邀請同學露西的母親出席時裝表演會。那天，在母親完全不知情下，她著上美服，在台上巧笑倩兮、步履輕快地來回走了一遭，心中無比愉悅。她覺得，露西的母親就是她的家長，在台下替她打氣。而台上燈光四射，那剎那，她宛若星子般熠熠生輝，滿溢著青春斑斕光彩──是的，青春是她自己的，與母親無關。

這之後，她到露西家見到露西母親時，竟不叫「伯母」，而改稱「媽咪」。叫時不臉紅、不羞赧，神色自若，也全不管露西臉上詫異之色。她告訴自己，在某種情形下，露西的母親就是她的家長。人家是和藹可親之人，她心生孺慕之情，稱之為媽咪，又有何不可呢？

相較下，她母親嚴峻，又冷漠如路人。可這母親在她中學畢業後，竟心生慈悲，同意她到外地念大學。就這一點上，她必須承認，母親的額外開恩，是她始料未及的。從小到大，她雖然想把母親的責罵當耳邊風，但風過沙沙作響，餘音猶存，日久竟成耳垢，乃至心病。是以一聽及可到外地去，她簡直欣喜若狂。是放飛了，放飛了，青春萬歲，她差點振臂高呼。

可放飛後的大學生涯乏善可陳，課業之外還是課業。社交圈子窄，有三、四個談得來的朋友，但沒有男友。想想離家前母親耳提面命：「找男朋友一定得找醫學院的學生，將來當醫生太太，地位多高呀，多受人尊重。」她未能完成母命，不禁失笑──母親的手伸得如此之長，千山萬里外亂點她姻緣簿。可姻緣未至，一切枉然不是？

她在意的壓根不是男友，那是小事。大事是她的話劇社。為了等待在台上演出的機會，她牽腸縈心，差點荒廢課業。好在機會終於來了，她拿到個小小角色。有兩三句台詞，幾近跑龍套，但她不在乎。她喜歡在台上過另一種人生，因為，即便台上所有的喜怒哀樂純屬虛擬，但她沉浸其中，是可以忘我的。最起碼，可忘記她的缺陷童年。

可她的童年，歡笑不多的童年，在她上妝後竟偏偏讓她記起來了。她但願童年是船過水無痕，漣漪不起。可她在戲裡演的是名中年護士，中年妝一扮上，儼然成了母親的複製品：五官、眼神、表情，竟與母親無一不像。攬鏡自照時，回憶如滾滾激流撲面而來。她心中駭然，也有點悲哀──她怎麼就戴上母親的面具了？面具後面自己的容顏，五官模糊了嗎？

這應該就叫血親吧？她想。五官如何，終究誑騙不了人，所以她絕對不是被領養的（她一度懷疑過）。當然，戲裡上妝是暫時的，卸妝後的她依舊是青春容顏。可等她人到中年呢？歲月漫漫，她的五官終有一日會與母親的相疊合。到那時候，她臉上是否會時時帶著母親那種拒人於千里之外的神色呢？

那天卻不及細想。上台後她整個人沉浸在角色的光輝之中，基本上忘了妝容之事。那天，她是戰地護士，給戰士們包紮傷口，送戰士們兩三句鼓舞話（台詞激勵人心，連自己都感動不已）。所以，雖說她台上時間短，角色宛若一串超小爆竹，劈里啪啦一響了事，但畢竟響過，她非常得意。

但也有點遺憾。母親畢竟沒在台下看她演出，她覺得可惜。她想她的角色如此正派，是陽光燦爛之人物，母親再怎麼也沒法雞蛋 裡挑骨頭。（二）