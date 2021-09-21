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談台駐美處更名 美學者：或被曲解為美支持台獨

「潛艦門」讓歐盟考慮延期與美國的科技峰會

愛殺（一○）

張幸

夜裡，他被凍醒。他一時迷糊，還像平時那樣，想起身轉移到床上去睡。等他進到臥室，床鋪平平整整，空無一人，他才想起來發生了什麼。

這麼說，「一萬」還是沒有回來。他到陽台上，點著一根菸。今夜晴冷，星星比平時多了幾顆，但跟小時候在小城看到的差遠了，那裡的夜空星星又密又亮。

他想到小城的日子，想起他剛跟「一萬」來往時的情形，她經常冒著零下二、三十度的嚴寒，走一個小時來找他。他當時認為她是蒙古人後代，體質好，不怕冷，連杯熱水都沒給她倒過。

他知道該怎麼做一個戀人嗎？他知道該怎麼做一個丈夫、父親嗎？他甚至不知道該怎麼做一個兒子。每次過年過節，「一萬」說該去看看他媽媽，他總想轉些錢就算完成任務。

「一萬」在這種時候從不含糊，一年幾次團圓的節日，都要跟父母過，拉著他兩家輪流去。每次都給他找好衣服，讓他穿得體體面面。吃飯時給他夾菜，說話也徵求他意見、看他臉色，顯得兩個人關係親熱、正常，弄得他反而不適應。

在有女兒之前，這世上唯一讓他願意廝守著的人是姥姥。姥姥去世以後，他想他以後就是一個人了。他對物質沒什麼要求，就想當個雲遊四方的浪子，滿世界轉轉，走到哪兒幹到哪兒，賺多少花多少。四十歲以後，回小城找個工作，有飯吃、有衣穿就行。他不覺得老婆孩子熱炕頭是他的人生目標，更不想為斗米折腰流血流汗。

可他知道該怎麼當一個浪子嗎？他要是知道，為什麼見到「一萬」啥都忘了，轉念就覺得做一個凡夫俗子也挺好，畢竟他吃五穀雜糧不是神仙。要是「一萬」別像白骨精那樣變著花樣跟他鬥，要是「一萬」能像女同事那樣稍微體貼一點、稍微忍讓一點，說不定他也能被調教成一個好丈夫。

當然了，女同事年齡比他大，懂得比他多。（一○）

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