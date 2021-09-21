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談台駐美處更名 美學者：或被曲解為美支持台獨

「潛艦門」讓歐盟考慮延期與美國的科技峰會

醉花陰（七）

陸蔚青

那時秦小冬還有一腔熱血和癡情，不知道一向高傲的自己，在燈紅酒綠的香港，只是大陸客。在不斷掙扎中，他終於了解了自己的一廂癡情，沒有回報。他繼續漂，最終漂到了蒙特婁。

他對若子說：我要把兒子弄來，你也來吧！

若子以為他回心轉意了，浪子回頭金不換，並不知道他一踏上北美大陸，又與另一個女人住在一起。秦小冬說：這次我沒犯錯誤，你知道上次我傷透了心，不想再惹女人。這次是女人勾引了我，她來看我，說天黑不敢回去了，她可以睡在沙發上。我就去廚房，回來時她已躺在我的床上。你不知道她的眼神多誘人，而我那時候多寂寞……

若子說：你不要說了。

若子嘆了一口氣，她抬起頭看著兒子，安迪正把一個蝸牛遞給琳琳，又將另一個遞給小夏。

小夏遞給若子，說：你吃吧！若子說：你先吃。兩個人就讓來讓去，讓了一會兒，刀叉不給力，蝸牛落在了皮特盤中。

小夏嘆一口氣說：看到你們一家團圓，日子過得好，我也放心了。我哥哥實在是對不起你們，如今他去見上帝了。安迪和皮特到底是秦家的孩子，秦家後繼有人，我也放心了。

若子說：看你說的，當然都是秦家的孩子。

安迪聽了，淡淡的一笑，眼睛向上方虛空的地方飄一下。一口煙吐出去，嫋嫋地升起來。

若子知道兒子的心事。當年若子與秦小冬第二次離婚，就在這冰天雪地的蒙特婁。離了婚，秦小冬就回國了，若子氣不過，也跟了回去，將才十四歲的安迪一個人留在這裡。等到若子在國內轉了一圈，感情也沒了，工作也沒了，才又轉回來。看到兒子與室友同住著，滿屋都是啤酒和可樂瓶子。（七）

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