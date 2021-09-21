王幼嘉／圖

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她已有一年沒回家。這趟回家，覺得母親似乎又老了些，眼皮有點下垂，眼袋也清晰可見。對這容貌上的變化，她倒不驚訝，因為覺得容貌上的每一道皺紋，鐫刻的就是流逝的歲月，理應如此。令她意外的是，一直對她不苟言笑的母親，這回見她，神色居然沒往昔那麼嚴峻，甚至，眼裡還隱隱約約露出點飄忽的笑意。這種微妙的變化才是叫她措手不及的──彷彿走錯了門，門內的一切都錯置了，包括母親與她。

她腦海中的母親，一直是凜不可犯的。母威之大，宛若磐石難以撼動。她記得，小學時有一年過母親節 ，老師要學生們畫張母親肖像。她握著蠟筆，呆坐半天，才好歹弄出個樣子來：尖臉、彎眉、大眼、小鼻、寬嘴。沒畫耳朵，因為最後得畫頭髮，頭髮把耳朵給遮了。她的畫，談不上童趣盎然，但畫中一雙大眼珠子有點突出──渾圓黝黑，彷彿兩滴墨汁，塗勻了，黑得徹底。

這張畫她一直沒扔，前些日清理抽屜時，還拿出來看了一下。當時心裡確實覺得，如果有童言無忌這一說，那麼童畫亦應如是。而七、八歲上下的她到底想畫什麼呢？如果說童畫純粹是呈現某種感覺或情緒，而童心又不囿於任何條框的話，那麼畫出來的東西必然是直白見底、天真爛漫的。笑即笑（咧開嘴並露牙）、哭即哭（顆粒大的淚珠畫在眼下及臉頰上），情緒沒遮沒掩，不迂迴、不曲折，奔流如水。如此則她幼年時把母親的眼珠子畫得那般誇張，是否也能如此解釋──唯有用黑色塗滿眼珠子，母親眼神之凌厲才能顯現出來？

當然，童年遠逝，回憶亦瑣碎。那些記得的或不記得的事，按理說都彷彿是風中柳絮，飄沒了，天涯無跡，無須亦無法追回。可她現今以大人的視角回顧童年，竟幾乎可以明確無誤地說：如果童年是一幅由紅紫綠黃蠟筆繪出繽紛瑰麗的圖畫，那她的畫肯定是蒼白的。她的童年並不快樂。

首先，她是母親的眼中釘。其次，她在家中孤立無援。她家中五姊妹，她排行老三。大姊與四妹親，是一國；二姊與五妹親，是另一國。她夾在兩國之間，無國依附，是被母親放逐的子民。

父親有語言權，但性格溫吞，家規都是母親說了算。母親嚴訓：女孩子得站有站相、坐有坐相、吃有吃相。可嚴訓好像只針對她一人，姊妹們有豁免權。她吃飯時若狼吞虎嚥，母親必然一個眼神掃過來，厲聲呵斥：「餓鬼呀！吃慢點會死？一輩子沒吃過飯嗎？什麼吃相！」

她自然聽不懂什麼叫「一輩子」（那時才五、六歲），但知道「鬼」絕對是壞東西（大姊說的，鬼尖牙、長指甲，專抓小孩）。可母親說她是餓鬼，她怎麼就成了鬼了呢？

當然是不明所以。所以吃飯時就細嚼慢嚥，想想吃得慢總可過關？可也不行，因為母親又一個眼神逼過來，依然怒斥：「妳要吃到天亮嗎？菜就這麼難吃，嚥不下去？有吃的還挑嘴，作怪！」

「作怪」兩字，是母親每回責罵她後做出的結語。她小時不懂，長大後才將「作怪」理解為頑劣至極之意，可她小時候真的就桀驁不馴嗎？她無法重返童年，或文靜、或調皮、或撒野地再過一遍，是以也無法證明自己是否秉性頑劣。但現今的她倒是可以非常篤定地說，母親不喜歡她（也許還厭惡她），所以無論她在長大過程中如何做，再察言觀色、再小心翼翼，都是動輒得咎。

因為，母親手中有把測量尺，時時測著她。她話說多了，是聒噪；話少了，是呆笨；找鄰家孩子玩耍，是心野；待在家中不見人，是孤僻。測量尺的標準究竟是什麼，她不知道。她只知道母親夜以繼日拿著放大鏡看她──鏡後她的身形碩大，所以無所遁形，毛病畢露。

這不公平，她念中學起就開始抗議。為什麼她的姊妹們做什麼都行，就她一人，被母親不停數落？可她一抗議，母親也只冷冷回道：「妳投錯胎了。我們八字對沖，我上輩子欠妳，妳這輩子跑來討債。」（一）