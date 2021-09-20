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不讓眼淚掉下來（一八）

李東文

「我從未想過父親有一天會離我而去。五年前他做腎結石手術、三年前做前列腺手術，我半點都不擔心他會有危險。而現在，他只是小腿上有個傷口而已，我乍就整天揪著心，無論怎樣努力，也擺脫不了死亡的陰影。」

「三年對於一個老人來說，已經很漫長……」

「但是，如果他唉聲嘆氣，整天說自己快要死了，他可能就真的要死了呀！他明明可以活得更長一點的。」

「告訴他你的想法，聽聽他是怎樣想的，他希望做為子女的你們要怎樣做。更重要的是，你和你弟弟，以後打算怎樣做，也得告訴他。得讓他看清現實，讓他心中有底，他就能安心，不再瞎折騰……」

與師姊聊完，我的心情稍微好一點。我已經非常疲勞，想要盡早入睡。但數了上千隻綿羊，頭腦還很清醒，心中煩燥到不行。

不知凌晨兩點還是三點，我還醒著。聽到窗外傳來了幾聲雞鳴，下樓上廁所，眼前一片影影綽綽的暗紅。每逢年節，或者有什麼特殊的事，母親整天整夜開著祖先牌位前面兩盞燈，兩盞代替香燭的紅色小燈。我家一樓的客廳大而空曠，紅色的光映照於地，半明半暗，多少令人不安。

有風吹過，窗邊的黃皮樹沙沙作響。狗被驚醒，擺著尾巴跑來舔我。我伸手在牠脊樑上捏幾下，牠突然倒地翻身，仰起肚子讓我捏。父親在家的時候，每天不知要捏牠的肚子多少次，牠也寂寞了吧？（一八）

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