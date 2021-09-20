「別自以為是了，你當你是上帝、是女王，你說什麼就是什麼？一切都是你來下結論？你來制定規則？告訴你，你這一套我早就受夠的了。」

這一次是他摔門而去。

他一個禮拜沒出公司的大門，吃飯叫外賣，晚上睡接待室的沙發。他把許多報紙蓋在身上當被子，北方的夏夜多少有點冷。一個星期下來，他蓬頭垢面、萎靡不振，他還不到三十歲啊，怎麼會變成這樣？

一個星期後，他為公務走出公司大門。晴朗的天空下陽光十分刺眼，他的眼淚「嘩啦」下來了。

該結束了。

電話裡「一萬」問他什麼時候回家，他說明天就回，他要回去收拾東西。他不等她反應，一鼓作氣、簡明扼要、斬釘截鐵地讓「一萬」明天早上帶上結婚證，在民政局見面。

「一萬」在電話裡沉默了半晌，平靜地說：「好。」

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他就知道沒那麼容易「好」。

水開了，他擰滅爐子，沒有食慾，不再想弄吃的。他已經請岳母幫忙去學校接了孩子，把孩子帶走了。沒有了「一萬」、沒有了孩子和老人，家裡毫無生氣。他有點無所適從。

第二天，「一萬」仍沒回來，他通知了「一萬」的父母和朋友，大家分頭出去找。找遍所有可能的地方，都沒有消息，只能報了警。希望是「一萬」一時賭氣到什麼地方去玩了，氣消了自己能回家。

第三天他出去找了一天，酒吧一條街一家一家去問，都說沒見過她。手機 永遠打不通，他既氣憤又沮喪，回家來筋疲力竭，坐在沙發上，全身癱軟下來。腦子已經麻木，身子一歪，不知不覺睡著了。（九）