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醉花陰（六）

陸蔚青

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安迪一直沉默著，他有分寸地照顧母親、妻子和小夏，他十分紳士地將牛排、煎魚和雞胸切成小方塊，然後分給女人們。安迪十歲來到加拿大，養成亦中亦西的國際口味，今天的晚餐從頭到尾都是他在張羅。若子看他一眼，發現小夏也正看著安迪，小夏說安迪已經是家中頂門立戶的人了。

若子說是呢，這孩子全憑自我成長。小夏就回過頭去，照顧皮特。皮特將一口雞塊放在口中，正要嚥下去，卻噎住了。小夏就拍後背、撫胸口。琳琳也衝過來，桌上亂作一團。

若子沒有動，若子看出皮特其實沒什麼，是小夏太緊張，或者想轉移話題。飯桌上貌似一團和氣，但若子和小夏都感到一種壓力，還有安迪那種冷淡的禮貌，他時時將眼光朝著天花板，下巴上帶著尖刻。

若子努力想和小夏和解，但心中耿耿，不知如何消解。若子有一肚子話想問，但當著兒子、兒媳的面，她把話嚥了回去。有什麼好說的呢？她想。偶爾一次相遇，吃完這餐飯，小夏就回酒店，明早離開蒙特婁，到多倫多去，然後回北京。人生苦短，說不定是最後一次相見。

母親以前常說，想想對方的好處。若子活到六十歲，才知道母親是對的。道理上是這樣，心裡卻過不去。她想起第一次離婚，是因為那個香港女人，但香港女人最終也沒嫁秦小冬。本來就是萍水相逢，那女人只是為賺錢。（六）

香港 北京 加拿大

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