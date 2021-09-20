顏寧儀／圖

「你是來看玫瑰節的嗎？」前檯的服務員笑咪咪地問哈里。

「是啊！」哈里完全不知道波特 蘭有玫瑰節。但他索性說「是」，反正服務員這麼一問，自己不就知道了嗎？

儘管哈里計畫了這次旅行，但實際上並不確定他是否想來、為什麼要來。但是他來了，旅館 的工作人員給了他一個理由。

很久以前，哈里在波特蘭向莎莉告別，不知道他們是否還會再見面。他們說好在命運允許的情況下，再次到波特蘭重逢。可是命運沉默了。

不久之後，哈里和莎莉失去了聯繫，並不是因為他們沒有努力把握彼此，而是生活的旋風力量太大，不僅把他們吹到不同的角落，而且吹斷了他們之間所有的網路。

哈里獨自重返波特蘭，帶著心裡的莎莉。

哈里彷彿淋到同樣的雨、聞到同樣的玫瑰花香、聽到同樣的烏鴉叫，回到了莎莉身邊。雖然是不同的雨滴、不同的花朵、不同的烏鴉，但對哈里來說，它們就像存放在記憶凍箱中的道具，解凍後和原來一樣新鮮。

哈里覺得多年前的那天從來沒有結束。沒有莎莉的日子，只是一段漫長的睡眠。

「啊！啊！啊！」烏鴉把頭垂得低低的，一邊喊，一邊伸脖子。

波特蘭的玫瑰又美又多，波特蘭的烏鴉又黑又大。玫瑰是波特蘭的象徵，有很多玫瑰園。波特蘭到處都是烏鴉，但是烏鴉並不像玫瑰那樣有名。

「牠好像用盡了全身的力氣在呼喊！」莎莉是第一個注意到烏鴉的人。

「啊！啊！啊！」烏鴉的叫聲和動作像一套完美的儀式。

哈里覺得自己像烏鴉一樣呼喊著，面對的是玫瑰的寂靜。

綿綿細雨和陰晴穩定交替，整個城市被沖洗得很乾淨。

在波特蘭，哈里經常抬頭望天，除了看是要出太陽或下雨，也是潛意識想和蒼天說話。他總是沉默地抬起頭，又安靜地低下頭。然後他看到「啊啊」叫的烏鴉，會覺得他和烏鴉又說了一樣的話。

哈里想起一位詩人說：「我不考慮未來的事，我只是仰望天空。當我俯首看地的時候，發現天空仍在那裡。」哈里覺得詩人說的天空，是心裡一片晴朗安靜的地方，不會因為低頭、抬頭而與它分離。有了它，也就不需要未來。

「詩人說的話怎麼都像謎語？」哈里的一個朋友曾經這樣感嘆。

也許，詩人的話就像情人的話，情人的話就像烏鴉的啼聲，都是一樣的。即使乍聽之下像謎語，仔細聽、用心聽，就能聽到謎底。

有時候，謎底不在話中，而在話外，在讀者的眼睛裡、在情人的耳朵裡、在烏鴉面前的玫瑰裡。也許，當我們想解釋無法解釋的事情時，它就像個謎語。當我們放棄解釋的時候，它就只是美麗而已。

哈里走進半島公園玫瑰園時，雨停了。

這是波特蘭的第一個公立玫瑰園，有五千多株玫瑰。現在是五千多株玫瑰、一隻烏鴉，還有哈里。

哈里踏走過綠油油的草徑，來到花園中心的噴泉。

他聽著水聲，彷彿在水聲裡聽到莎莉的聲音。水雖然在流動，儲藏在裡面的訊息卻永遠不會流走。

也是在雨後，莎莉在這裡指著樹上的烏鴉說：「好大呀！」

傍晚，哈里來到市中心的先鋒法院廣場。打著傘的行人雕像還在那裡，哈里記得和它拍過照。這個行人穿著西裝，不知是去上班還是回家，但是哈里站在他的傘下，感覺心裡很踏實。

從廣場走一小段路，就可以到「鮑威爾圖書城」。這是一個獨立經營、買賣各種新舊書籍的書店 ，包括各種罕見的絕版書。鮑威爾圖書城在新冠病毒流行期間遭遇困難，好不容易撐了下來，哈里決定像朝聖者一樣重返舊地。

人們往往認為文學與生活無關，但我們其實像呼吸空氣一樣地呼吸著文學。任何形式的禱詞、賀卡中的慰問、結婚誓言、情書，甚至烏鴉和玫瑰之間未成文的故事，都是文學。

書店天花板很高，書架也很高，彷彿整個牆都是書架與書堆起來的。上次是這樣，這次還是這樣。哈里覺得好書店就像廟宇或教堂，莊嚴神聖。

哈里記得和莎莉在這個書店裡，翻開過一本關於狗的書，也翻開過一本關於貓的書。他們一起看圖、一起讀字、一起笑。

很久以後，哈里才發現，那天他打開的是一本內心的書，並且打開之後將逐頁讀取，直到讀盡所有內容。今天他讀到了哪一頁？哈里並不知道。不過他確定書本會繼續翻頁，每一頁裡都有莎莉。

哈里感到飢餓，決定一邊散步，一邊覓食。他經過一家漂亮的酒吧，突然想起波特蘭有很多微型啤酒廠。他曾經和莎莉在超市裡發現一整個房間的啤酒專櫃，專門放當地的啤酒。

哈里決定去超市買些食物和啤酒。他找到上回去過的超市，從自助餐區挑了他和莎莉兩人都愛吃的熟食，然後到啤酒專櫃拿了兩瓶啤酒，一瓶叫「季節」、一瓶叫「日出」。

哈里帶著自己精心挑選的食物和飲料，滿意地回到旅館。

「玫瑰節如何？」前檯的服務員還記得哈里。

「精彩極了！我很喜歡。」哈里喜歡的是他自己的玫瑰節，他的玫瑰是莎莉。

「你趕上了最後一天，真好。」服務員笑咧了嘴。

「是啊！真好。」哈里提著一袋食物回房。

哈里沒有注意到玫瑰節的開始，也沒有注意到它的結束。他注意到的是，自己早就陷入一首永恆的情歌。

烏鴉和玫瑰之間的喚與答從來沒有停過。烏鴉隨時準備對玫瑰傾訴，玫瑰隨時準備朝烏鴉投送她的芳香。

上一次在波特蘭，哈里就覺得自己像對著玫瑰呼喊的烏鴉。這一次，哈里仍然覺得自己像烏鴉。但他現在知道，玫瑰在他心裡，而且一直回應著他。烏鴉和玫瑰的信息是一樣的：「我屬於你。」