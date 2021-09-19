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英媒：AUKUS細節在G7上商定 馬克宏全不知情

湯匙越獄一場空 以色列捉回最後2名巴勒斯坦逃犯

不讓眼淚掉下來（一七）

李東文

以前愛極了這個哀傷的開頭，這時看來，字字椎心。

好不容易挨到兩集連播的電視劇放完，接近十一點，我和母親各自回房休息。翻開在房間充電的手機我才知道，同學小飛一小時前發訊息詢問父親身體是否已經好轉。我打電話粗略講一下父親的情況，約好明天一起午飯。

目前困擾我最大的不是父親的病情，是他的情緒，和他沒完沒了的死亡表述。我已心力交瘁，每每想起父親，都情不自禁地設想他去世以後的種種。

我坐在床上心亂如麻，以前的事、最近發生的事、以後可能要發生的事，迅猛湧來。瞬間工夫，我被擊垮了，胸口像被巨石壓緊，無法呼吸，全身冒冷汗。

我張大嘴巴想要呼吸，但努力了幾次，都無法製造空氣流動，感覺兩隻眼球要突破眼眶衝出來……我以為自己心臟病發作，要死了，張嘴想喊母親，卻又無法發聲……就在暈死過去前，我使勁掐了一下大腿，痛感轉移了注意力，終於長長呼出一口氣，再吸進一口氣。

起碼一刻鐘以後，我去窗邊抽菸，打電話給在重慶做心理醫生的師姊，告訴她我恐慌症發作。說著、說著，我突然大哭起來。

等我平靜下來，師姊說：「生老病死是個永遠也繞不開的命題。你父親已經八十，就算現在去了，也不會太悲傷。我們做人是這樣的呀，送走老人，培育下一代。中年人不容易，老的靠你，幼的也靠你，所以你要挺住。」

「但我該怎麼辦？」

「這種問題從來沒有什麼好辦法，最好的辦法是直接面對，該講的話面對面講清楚。」（一七）

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