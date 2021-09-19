他有一種生理上的不適，像接近一個陌生的、不同物種的生物一樣，有一種天然的排斥。那一刻，他明白了，他與「一萬」再怎麼爭吵、打鬧，「一萬」對他還是有鮮妍、芬芳、花朵一樣的魅力。在他潛意識裡，只有「一萬」才算女人。

這麼一想，他變得更頹喪了，世上唯一的女人根本不想讓他有好日子過。

「一萬」是哪一種花，粉色的芍藥？黃色的金蓮？藍色的馬蘭？紅色的山丹？或者是外紅裡白、玲瓏嬌艷的狼毒花？

他只能跟女同事保持著高尚的、純潔的友誼。然而，「一萬」讓他連這高尚純潔的友誼，都不能擁有。

「別以為我不知道你幹過什麼，你在公司加班加的什麼班，你自己心裡明白！」在一次休眠甚久又莫名其妙爆發的爭吵中，「一萬」叫嚷著。

她真是雷達一樣靈敏，他簡直懷疑她在他身上安裝了竊聽器。他以前加班，她從沒說過什麼，就那麼一次心懷不軌，卻被她覺察到了。估計她那「雷達」像她一樣暴脾氣，只發現一點蛛絲馬跡，就急吼吼趕著向她彙報，沒看見後面河清海晏的結局。

他還是異常惱怒，自己一屁股屎還嫌別人臭。她電話裡、酒吧裡來來往往那麼多男人，他說什麼了？

「我幹什麼了？我要是想幹點什麼，咱們早就一拍兩散了。你倒是該想想你自己的所做所為，你還配不配當人老婆、當人媽媽？」

「哼哼！」「一萬」一聲冷笑，「我就是把全天下的男人招到家裡來，我也沒把他們放在眼裡。我哪怕跟誰上了床，我也沒把他放在心裡。你就不一樣啦，你這麼冷酷的人，你要是不動心，你是不會多看人一眼，多跟人說一句話的。」（八）