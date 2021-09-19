多年以後，當她坐在蒙特婁老港金碧輝煌的教堂裡，看那些小小的懺悔室。牧師坐在這一邊，懺悔的人跪在另一邊，中間是細密的木格子屏障，如此細密，看不清懺悔人的臉龐，她想像著他們懺悔的內容。上帝饒恕這些罪人了嗎？上帝依據什麼饒恕他們？是不是像秦小冬一樣，逞一時之快，或者在懺悔中，還有回憶的甜蜜？

若子就想起秦小冬的臉，醜陋的臉。秦小冬曾晝夜向她懺悔，痛哭流涕，她看清了他的臉龐，他歪斜的眼睛。她在這張臉上沒有看到懺悔，她看到的是快樂，是壓抑不住、掩飾不住的快樂。無論他如何懺悔，她都不會寬恕他，他只能激發她的仇恨。

愛的快樂、慾望的快樂，她不知是哪一種。愛和慾望能夠分開嗎？靈與肉能夠分開嗎？如果沒有愛，怎麼會有慾望？

這個問題一直縈繞在若子的腦海中，揮之不去。有一段時間若子認為，靈魂和肉體或者是可以分離的。比如隔壁披薩店的小夥計來換零錢，他縮著脖子說：天可真冷，我的身體還不能適應這種變化。若子愣了一下，低頭看看自己的身體，她以前從來沒有把自己的頭腦和身體分開來看，從來沒有把身體當做客人看。我就是我，我就是這具身體和頭腦和在一起的存在。

但如果身體和靈魂能夠分離，秦小冬是不是可以被原諒？若子走火入魔地想。但她很快否定了這個理論。所有不忠的靈魂都是有缺陷的。（五）