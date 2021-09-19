薛慧瑩／圖

路面凹凸不平、狹窄彎曲，路燈稀稀落落，燈光黯淡，開起來比較費神。但路途稍短，可以節省一些時間。何況兩人都有些累了，想快快回家，於是決定走小路。

尹勤開著小車在小路上，一面和李卓閒聊，聊球賽、聊女孩、聊朋友同事。行行復行行，夜霧越來越濃，車速減慢，窗玻璃罩在茫茫濃霧中。雨刷雖不停急急擺動，此時卻派不上用場。小車一路朦朦朧朧，像在夢中行走。好在車的性能不錯，駕駛技術更是高人一等，相信這樣夜路很快就會走完。

突然，夜霧裡似乎有個黑影，卻又不能確定。是鹿？是人？是……？或許什麼都不是，是幻覺？尹勤踩了一下煞車，又繼續前進。黑影似乎轉眼不見，而車輪下卻「吭騰」一聲，彷彿壓到了什麼。

車輪很快滑過，夜幕低垂，能見度很低。李卓說大概壓到鹿了。秋季，田野間常有鹿在夜間奔走穿越。正是州政府明文規定，民眾可以對過剩的鹿群公開打獵的季節。害得鹿群常不分晝夜，各處亂竄。

尹勤問李卓：要下車查看嗎？不用！平時路警會處理被撞死或撞傷的鹿。何況，鄉間小路不平，說不定是路上的石頭。尹勤也不想停車。兩人都累了，希望早些回家休息。於是小車在小路上繼續前進，走了好一陣，轉往高速公路。高速公路上燈光明亮，道路平坦。此時夜空裡忽然飄灑起雨滴，轉眼之間雨勢加大，豐沛的雨水竟嘩啦啦沖刷著小車前後左右，不一刻，就徹頭徹尾把車洗刷得乾乾淨淨。「真好！省得洗車。」從高速下來後，僅十多分鐘，順利回到所居住的社區公寓。

第二天公司的業務十分忙碌。尹勤下班回到公寓，從冰箱拿出一份披薩當晚餐，順手打開電視。螢幕上主播正在播報，說距此十多公里鄉間小道，發現有人撞人重傷後逃逸無蹤，受害人已死亡，呼籲民眾踴躍檢舉。

尹勤此時忽然記起昨夜發生在鄉間小道的情景。難道是我闖禍了？難道所撞的是人？心中感到十分惶惑不安。此時有人敲門，是李卓！在看新聞？

新聞播報繼續。被撞的是一個來自墨西哥 的季節性勞工 ，合法短期居留。原來本地有一位農場主人，每年秋收期間都雇用百名左右墨西哥勞工，供應食宿。待季節過後，便集體回到墨西哥。這些阿米哥在墨西哥都有妻子、兒女，因此不會在美國逾期停留。農場主人在小城頗具聲望。如今發生所雇短期勞工被撞死的意外，非常遺憾，也非常惱怒，誓言要追究開車逃跑的兇手。

怎麼辦？尹勤問李卓。李卓閉目沉思，好一陣才開口：你昨晚知道在路上撞人了嗎？不知道。是啊，你根本不知道。好一會兒，李卓又問：路上有目擊證人，說你撞人了嗎？沒有！是啊。李卓儼然像電視節目中的律師那樣，又問：你是撞人後畏罪潛逃嗎？我根本不知道我撞了人！對！你根本不知道。此時兩人同時陷入沉默，好一陣，兩人都沒有說話。

最後，李卓用緩慢而低沉的聲音說：看來只有兩條路，或者去自首，那樣一來，至少判你過失殺人。另一條路，就是當做什麼都沒有發生，照常過日子，該幹麼幹麼。如果你現在去自首，完全於事無補，死者無法復生。這人的雇主必定給勞工有意外死亡的保險。對嗎？

尹勤沉默不語。李卓語重心長，暗示尹勤應當維持現狀，該怎麼生活，就怎麼生活。別忘了，你即將結婚，有幸福的婚姻生活。你有盼望你幸福的老母、你有前程遠大的事業，這一切都得來不易。走錯一步，卻可能把一切毀於一旦。如果去自首，於人、於事絲毫無補，何況人生苦短。

但尹勤心中不安……李卓繼續為朋友辯護，語調緩慢低沉：你不是故意撞人，你當時也不知道撞的是人。所以你並不是撞人後逃逸，更不是故意撞人致死。

尹勤幽幽地、有些心虛地說：但我……現在知道是……撞人……致死了……尹勤絕望而困惑。應當……去……承擔責任？

李卓再度沉默，好一會才提醒朋友說：怎樣承擔？聲音低沉卻果斷。去警察 局報案？或者找律師為自己辯護？延後結婚日期？

如果因為官司纏身，久久沒法脫身而讓婚姻破滅；沒法繼續在公司繼續工作，必須辭職，毀滅大好前程！今後多少年甚至要在監獄中度過。這樣一來，想想你老母會怎麼過！李卓低沉的語調，句句刺痛絕望的尹勤。

整個夜晚，人彷彿沉溺在紛擾困惑的噩夢之中，難以從中解脫。尹勤忽然感到事態嚴重得無以復加，整個世界似乎令他無地容身，頓時失去坦然面對車禍導致嚴重後果的勇氣。李卓的話像朦朧迷惘中的閃爍燈光，他必須緊緊抓住這根救命稻草。這一夜他沒法入睡，何去？何從？他整夜無眠。（下）